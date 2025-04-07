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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водію транспорту стало зле, внаслідок чого тролейбус в’їхав у стовп. В той час, коли лікарі надавали чоловіку меддопомогу, до тролейбусу підійшла група молодиків, один з яких розмалював лобове скло. В цей час його товариші фільмували весь процес на відео, яке надалі розповсюджувалось в соцмережах.

Поліцейські розшукали порушників – ними виявилися шестеро молодиків віком від 14-ти до 20-ти років

Поліція склала адмінматеріали на трьох повнолітніх за дрібне хуліганство. Батьків інших неповнолітніх теж притягнули до відповідальності – за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. З ними провели роз’яснювальну бесіду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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