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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
07 квітня 2025, 00:52

Атака по дітях: чергове свідчення терористичної суті РФ

07 квітня 2025, 00:52
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Черговий, але просто жахливий за своїми наслідками АКТ ТЕРОРИЗМУ РОСІЯН, які атакували ракетою нещасних українських дітей у місті Кривий Ріг, має повернути тих, хто захопився процесом імітації перемовин, знову до реалій
Черговий, але просто жахливий за своїми наслідками АКТ ТЕРОРИЗМУ РОСІЯН, які атакували ракетою нещасних українських дітей у місті Кривий Ріг, має повернути тих, хто захопився процесом імітації перемовин, знову до реалій
фото: ОВА
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Жодного миру, навіть повної зупинки вогню, РОСІЯНИ не хочуть. Це – не просто ВОРОГ. Це – ВОРОГ цинічний і підступний.

Хоча міжнародні структури, включно з Радбезом ООН, в питанні РОСІЙСЬКОЇ війни проти України продемонстрували свою імпотентність – зафіксувати на цій трибуні те, що скоїли ці ВАРВАРИ, потрібно.

Цього місяця в РБ ООН головує Франція. Було б доцільним звернутися до європейських партнерів в ООН ініціювати це засідання, добре підготуватися до нього та провести найближчим тижнем.

Сподіваюся, наше МЗС цей крок вже зробило та реалізує.

Було б також правильним, щоб, за відсутності до сих пір офіційного Представника України при ООН, на засіданні виступив або Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, або інший дипломат із рівнозначним досвідом.

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