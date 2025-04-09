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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
09 квітня 2025, 08:15

Ситуація на Лиманському напрямку критична: можливий обвал фронту на Осколі

09 квітня 2025, 08:15
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Критична ситуація на Лиманському фронті потребує негайних управлінських та організаційних рішень. Інакше обвалиться фронт на Осколі
Критична ситуація на Лиманському фронті потребує негайних управлінських та організаційних рішень. Інакше обвалиться фронт на Осколі
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Наступ російських військ з району Невське-Терни на села Катеринівка та Нове продовжується, і захоплення цих сіл призведе до важких наслідків. Ворог зазнає значних втрат, росіяни атакують в лоб, але вони також мають масовану підтримку дронів та артилерії, і мають значно більші резерви піхоти, щоб продовжувати наступ.

Ворог наступає на підрозділи 66-ї механізованої бригади, яка докладає усіх зусиль, але у ворога зберігається перевага.

66-та бригада - це сусід 3-ї штурмової бригади, яку зараз розгортають в 3-й армійський корпус.

Виникає логічний висновок - 66-ту бригаду включити до складу 3-го корпусу і саме корпус зробити відповідальним за стабілізацію оборони на фронті прориву. Єдиний центр управління покращить керованість та взаємодію, організує маневр силами та засобами. Адже саме для цього корпуси і були створені, чому ж не передаються реальні повноваження?

Ситуація просто критична, саме зараз треба діяти.

Потрібно в цілому рятувати Лиманський фронт - для цього є усі передумови та можливості. Потрібно також включити у єдину смугу район Терни-Ямполівка, щоб повністю блокувати рубіж наступу двох російських загальновійськових армій. Тут потрібні резерви, потрібно поповнення в комплексі з організаційними та управлінськими рішеннями.

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