Росіяни вдарили КАБами та РСЗВ по багатоповерхівках у Степногірську: виникла пожежа

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативними даними, у Степногірську зникло світло, виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. На щастя, люди не постраждали.

"Внаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі війська завдали удару з РСЗВ по Куп’янську на Харківщині. Загинули дві жінки.