Росіяни вдарили КАБами та РСЗВ по багатоповерхівках у Степногірську: виникла пожежа
Сьогодні вранці, 14 квітня, російська армія атакувала селище Степногірськ Василівського району. Окупанти обстріляли житлову забудову прифронтового населеного пункту
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, у Степногірську зникло світло, виникла пожежа в дев’ятиповерхівці. На щастя, люди не постраждали.
"Внаслідок прильотів КАБів в місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання в багатоповерхівці", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі війська завдали удару з РСЗВ по Куп’янську на Харківщині. Загинули дві жінки.
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