На Кіровоградщині дитина отруїлась чадним газом
Подія сталася в суботу, 12 квітня, у місті Новоукраїнка Кіровоградської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
До лікарні госпіталізували 5-річну дитину. Причина – отруєння чадним газом.
Обставини інциденту зʼясовуються.
Нагадаємо, раніше на Буковині родина отруїлась чадним газом у своєму будинку. До лікарні потрапили і батьки, і двоє дітей.
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