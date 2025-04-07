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07 квітня 2025, 03:31

На Полтавщині легковик влетів у відбійник, перекинувся та загорівся: серед постраждалих – діти

07 квітня 2025, 03:31
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фото: поліція
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ДТП сталася ввечері 5 квітня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Мар'янівка Миргородського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Chevrolet Aveo під час руху зіткнувся з відбійником, після чого легковик перекинувся і загорівся.

Внаслідок ДТП травми отримав 46-річний водій та троє пасажирів 40, 13 та 7 років. Постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, 5 квітня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Дві людини загинули та дві постраждали.

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