фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Chevrolet Aveo під час руху зіткнувся з відбійником, після чого легковик перекинувся і загорівся.

Внаслідок ДТП травми отримав 46-річний водій та троє пасажирів 40, 13 та 7 років. Постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, 5 квітня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Дві людини загинули та дві постраждали.