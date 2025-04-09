12:39  09 квітня
Суди скасовують 90% штрафів від ТЦК
15:29  09 квітня
З окупованих територій повернули ще шістьох дітей, – ОП
15:57  09 квітня
Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2025, 15:42

Поліція заблокувала 10 каналів незаконного перетину кордону в різних регіонах України

09 квітня 2025, 15:42
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Сума за «послуги» досягала 16000 доларів. Організаторам схем оголошені підозри, а на їх «клієнтів» складені адміністративні протоколи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначається, від початку квітня правоохоронці вже заблокували 10 таких каналів. До їх функціонування причетні жителі Запорізької, Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей.

Зловмисники пропонували охочим організувати їх виїзд за кордон: оформити фіктивні медичні документи з подальшим виключенням з військового обліку, логістичні маршрути так званою зеленкою поза офіційними пунктами пропуску, трансфер у схованках. Залежно від обраного маршруту, кількості "клієнтів" та можливих ризиків, вартість злочинних послуг коливалася від 2 300 до 16 000 доларів з людини.

За результатами проведених заходів також вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 800 тисяч гривень, рації, навігатори тощо.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили канал переправлення чоловіків призовного віку до Білорусі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
виїзд за кордон поліція Схеми втеча за кордон
Від 12 до 16 тисяч доларів за виїзд: на Львівщині прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
09 квітня 2025, 14:17
Похід за 6700 доларів: на Буковині прикордонники затримали порушника та провідника
09 квітня 2025, 13:37
На Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам
08 квітня 2025, 00:58
Всі новини »
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
До використання у ЗСУ допустили евакуаційний бронемобіль "Джура-ЕВАК"
09 квітня 2025, 17:02
Три громади на Дніпропетровщині будуть без води
09 квітня 2025, 16:43
На Одещині 12-річна дівчинка "розважилася" та розмалювала пам'ятники на кладовищі
09 квітня 2025, 16:31
Мобілізувався і звітував росіянам: СБУ викрила "крота" в ЗСУ
09 квітня 2025, 16:15
Завтра в Україні очікуються заморозки, сніг та хуртовини
09 квітня 2025, 15:57
Від початку війни загинули 186 митців і 102 медійники: дані Мінкульту
09 квітня 2025, 15:55
До 5 червня всі "обмежено придатні" мають повторно пройти ВЛК, – Міноборони
09 квітня 2025, 15:54
З окупованих територій повернули ще шістьох дітей, – ОП
09 квітня 2025, 15:29
Шахрайство під виглядом допомоги: у Тернопільській області зловмисники вкрали у пенсіонерки майже 50 тисяч гривень
09 квітня 2025, 15:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Олександр Коваленко
Ігор Луценко
Всі блоги »