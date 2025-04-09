Поліція заблокувала 10 каналів незаконного перетину кордону в різних регіонах України

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Як зазначається, від початку квітня правоохоронці вже заблокували 10 таких каналів. До їх функціонування причетні жителі Запорізької, Закарпатської, Одеської, Чернівецької, Вінницької та Львівської областей.



Зловмисники пропонували охочим організувати їх виїзд за кордон: оформити фіктивні медичні документи з подальшим виключенням з військового обліку, логістичні маршрути так званою зеленкою поза офіційними пунктами пропуску, трансфер у схованках. Залежно від обраного маршруту, кількості "клієнтів" та можливих ризиків, вартість злочинних послуг коливалася від 2 300 до 16 000 доларів з людини.



За результатами проведених заходів також вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 800 тисяч гривень, рації, навігатори тощо.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили канал переправлення чоловіків призовного віку до Білорусі.