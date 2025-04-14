$180 тисяч за мовчання: у Батумі затримали шантажистів, які погрожували українцю
У Батумі грузинські правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вимаганні 180 тисяч доларів у громадянина України
Про це повідомляє NewsGeorgia із посиланням на пресреліз Міністерства внутрішніх справ Грузії, передає RegioNews.
Зазначається, що один із підозрюваних у справі – 44-річний громадянин України. Його спільник, раніше судимий 38-річний громадянин Грузії.
Чоловіки змушували українця змінити свідчення у справі, яку розглядає український суд. Вони вимагали перерахувати їм 180 тисяч доларів затриманим. В іншому випадку погрожували вбивством його та його дружини.
Злочинців затримали на прикордонному пункті "Сарпі" під час спроби виїзду з Грузії до Туреччини. Їх звинувачують у груповому вимаганні та примусі з метою отримання значної матеріальної вигоди.
За ці злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.
Нагадаємо, на Сумщині чоловіки переказали шахраям понад 400 тис. грн за неіснуючі авто.