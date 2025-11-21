Железняк: Ермака не уволили, возможны новые атаки на НАБУ и САП

Фото: из открытых источников

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, среди основных моментов:

Ермак остался в должности. Ошибку не признали и не обсуждали. Был анонсирован сценарий с "русским/американским следом".

Железняк отметил, что новых пленок и подозрений власти не боятся, поэтому возможны новые атаки на НАБУ и САП, подобные ситуации в июле. По его оценке, власти могут открыть несколько дел одновременно и раздать подозрения.

Депутат также отметил, что ожидается "контратака" по ключевым фигурантам, среди которых: Давид Арахамия, Михаил Федоров, Кирилл Буданов, Никита Потураев, Даниил Гетманцев, а возможно и Руслан Стефанчук.

По словам Железняка, "американский трек" может стать новым инструментом влияния на фигурантов скандала, хотя его эффективность пока не известна.

Напомним, накануне глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. По информации участников, во время мероприятия народных депутатов просили оставить свои мобильные телефоны у входа.

На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы.

Коррупция в "Энергоатоме": подробности

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

