Железняк: Ермака не уволили, возможны новые атаки на НАБУ и САП
Народный депутат Ярослав Железняк подвел итоги встречи фракции "Слуга народа" с президентом
Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.
По его словам, среди основных моментов:
- Ермак остался в должности.
- Ошибку не признали и не обсуждали.
- Был анонсирован сценарий с "русским/американским следом".
Железняк отметил, что новых пленок и подозрений власти не боятся, поэтому возможны новые атаки на НАБУ и САП, подобные ситуации в июле. По его оценке, власти могут открыть несколько дел одновременно и раздать подозрения.
Депутат также отметил, что ожидается "контратака" по ключевым фигурантам, среди которых: Давид Арахамия, Михаил Федоров, Кирилл Буданов, Никита Потураев, Даниил Гетманцев, а возможно и Руслан Стефанчук.
По словам Железняка, "американский трек" может стать новым инструментом влияния на фигурантов скандала, хотя его эффективность пока не известна.
Напомним, накануне глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. По информации участников, во время мероприятия народных депутатов просили оставить свои мобильные телефоны у входа.
На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы.
Коррупция в "Энергоатоме": подробности
Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.
В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.
11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".
Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.
Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".
На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.
