"Кураторы" Кремля: РФ создает новую систему управления оккупированными территориями

Иллюстративное фото: из открытых источников

Россия запустила новый механизм управления на временно оккупированных территориях Украины в рамках проекта "Эффективный регион"

Об этом сообщила в Facebook Восточная правозащитная группа, сообщает RegioNews.

По данным правозащитников, "распоряжение" о старте проекта датировано 28 ноября 2025 года.

Инициатива вписывается в долгосрочную оккупационную стратегию РФ и предусматривает продвижение трех ключевых направлений: централизации управления, кадровой замены и унификации практик оккупационных властей на всех захваченных территориях.

В рамках проекта вводится должность так называемого "куратора" – сверхструктуры, которая будет координировать и контролировать все подразделения оккупационной администрации. В нее будут передаваться функции анализа, мониторинга и управленческой координации.

Правозащитники отмечают, что таким образом РФ переводит ключевые процессы в руки структур, напрямую связанных с Кремлем, усиливая централизованный контроль.

К внедрению модели Кремль привлекает госкорпорацию "Росатом" и АНО "Россия – страна возможностей". Обе структуры давно выполняют роль инструментов государственной политики РФ, в частности кадровых фильтров и механизмов формирования лояльности.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне обещают местным жителям программу по жилью. Однако не объявляют, где они возьмут это жилье. Учитывая, что строек нет, журналисты пришли к выводу, что оккупанты планируют раздавать жилье уехавших из оккупации украинцев.