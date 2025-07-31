Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП

Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте

Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте

фото: из открытых источников

Одним из главных действующих лиц в истории с наездом власти на независимость НАБУ и САП стал человек, формально далеко от государственных механизмов. Но в нынешних условиях, которые можно назвать "Кучма 2.0" или "Щербицкий без социализма", формальности не играют важной роли. Речь о Тимуре Миндиче, совладельце "95 квартала". Кто он, откуда взялся на самом высоком уровне и почему к нему сейчас приковано такое внимание?

Неизвестный человек на фото

Первое появление лица Тимура Миндича в украинских СМИ в контексте украинской политики и крупного бизнеса датируется апрелем 2018 года. Такая странная формулировка "лица Тимура Миндича" объясняется легко. Журналисты проекта "Схемы" занимались темой эмиграции олигарха Игоря Коломойского, в частности, празднование его 55-летнего юбилея. Так вот место празднования они определили благодаря фотографиям присутствующих на этих именинах. Вот, к примеру, благодаря этой фотографии.

В статье эта фотография подписана следующим образом: "Основное празднование проходило в другом заведении. Журналисты "Схем" нашли его благодаря фото гостей в Instagram". Конечно, самый известный на этом фото – медиаменеджер, тогда еще будущий министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

А вот другой мужчина – это и есть Миндич. Который на тот момент настолько не интересовал СМИ, что на него просто не обратили внимания. Один из многих собравшихся на празднике опального олигарха, подумаешь. Кто тогда мог подумать, что именно этот "один из многих" станет через несколько лет одним из ключевых деятелей по всей украинской бизнесполитике.

Российские семейные связи

Кстати, Коломойский вернулся в Украину после победы Зеленского на президентских выборах именно с Миндичем – а прежде его часто отслеживали во время полетов в Израиль к украинскому олигарху. Впрочем, не Коломойским единственным – был в биографии г-на Тимура еще один интересный "хвост".

В августе 2019 года в Италии скончалась российская светская львица и бизнес-леди, фен-директор московского ЦУМа Алла Вербер. Дочь умершей Екатерина занималась схожим бизнесом, но в Киеве. Но главным для нашей темы не бизнес Екатерины Вербер, а семейные отношения – после смерти ее матери российские Telegram-каналы написали, что она является женой украинского бизнесмена, совладельца кипрской компании Green Family Ltd Тимура Миндича. Кстати, до весны 2019 года одним из других совладельцев этой "Зеленой семьи" был Владимир Зеленский.

Россияне тогда предполагали, что эта родственная связь была ниточкой, позволявшей Игорю Коломойскому контактировать с Кремлем. Насколько эта версия правдива, неизвестно.

Та самая квартира

После 2019 года Тимур Миндич как один из партнеров нового президента Украины логически поднялся на более высокий уровень. Так, журналисты раскопали, что в 2021 году в его квартире состоялось празднование дня рождения Зеленского – с его и не только его (а еще Андрея Ермака , Кирилла Тимошенко и Алексея Чернышева – словом, ближайшего круга) присутствием.

Согласитесь, первое лицо государства, чтобы куда праздновать свои именины, не будет ходить. Поэтому значимость Миндича в нынешней системе власти была очень серьезной. А значимость его квартиры стала еще более серьезной по делу с вероятными финансовыми аферами окружения президента. По информации СМИ, там были записаны определенные переговоры, якобы как и при участии самого Владимира Зеленского. Директор НАБУ Семен Кривонос в классическом стиле – и не подтвердил, и не опроверг эту информацию.

Кстати, самому Миндичу, в отличие от главного пока героя деятельности НАБУ / САП Алексея Чернышева, подозрения не объявляли – хотя есть информация, что Тимур потому и уехал из Украины, потому что вероятность этого была немаленькая.

Янтарь, медиа, энергетика – свои интересы

Впрочем, и вокруг самого Тимура Миндича СМИ раскопали кучу разных, часто не очень чистых бизнес-историй. Сначала это была добыча янтаря и производство контента для телеканала "Рада". Впоследствии появились слухи, что, скажем, назначение Алексея Чернышева на должность руководителя "Нефтегаза" было пролоббировано именно героем этой статьи. Таким образом, Миндич оказался замечен в энергетической сфере.

Причем не только Тимур. Дело в том, что еще в 2024 году НАБУ и САП активно занялись тендерами в "Харьковоблэнерго". А в нынешнем году, в июне, суд арестовал по этому делу Леонида Миндича – двоюродного брата совладельца "95 квартала" и той же квартиры. Впрочем, кузен героя этой статьи довольно быстро вышел под объявленный судьей залог. А задержали его при попытке уехать из Украины.

Если суммировать ситуацию с Тимуром Миндичем, то мы имеем дело с классическим случаем на постсоветском пространстве, когда у человека формально нет никаких полномочий, но фактически влияет на те или иные процессы – бизнесовые и, как видим в случае с "Нафтогазом", политические. Причем этот человек, что особенно важно, имеет тесные связи с главой государства.