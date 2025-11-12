Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Миронюку — бывшему советнику эксминистра энергетики Германа Галущенко, подозреваемого в причастности к коррупционной схеме, связанной с контрактами государственной компании Энергоатом

Трансляцию заседания вел телеканал Общественное, передает RegioNews.

По решению суда, Миронюка будут содержать под стражей до 8 января 2026 года. В то же время, суд определил альтернативу — залог в размере 126 миллионов гривен.

Прокурор заявил, что Миронюк якобы был не только участником схемы "отмывания" средств, но и привлекал к ней бизнесменов Миндича и Цукермана. Защита настаивает, что обвинения преувеличены.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.