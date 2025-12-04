Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде

Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно

Коллаж: finance.ua

То, что много говорили в кулуарах парламента и в соцсетях (преимущественно оппозиционеры), произошло. Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год. Видно ли с него, что он является сметой воюющей страны, и кто именно его принимал – с этого и начнем.

Пророссийско-беспринципная коалиция

Одной из главных проблем бюджетного процесса считалось не то, откуда взять деньги на всю расходную часть. Хотя бы потому, что эта проблема никуда не делась – ее еще предстоит решать, не столько украинским властям, сколько западным партнерам Украины. Проблема здесь, на месте, в правительственном квартале Киева, была другой.

Отсутствие голосов за бюджетный законопроект. Монокоалиция, которая до сих пор существует на бумаге, в реальном мире уже исчезла. И с этим в Офисе Президента, который, освободившись от Ермака, оставил привычную схему функционирования властной карусели, не могли не считаться. Пришлось подбирать голоса "на стороне".

Вариантов здесь было несколько. Первый – это обратиться к проукраинским фракциям, "Европейской Солидарности", "Батькивщине", "Голосу". Но в этом варианте власти должны были пойти на ощутимые уступки, сразу обозначенные оппозиционерами, которые требовали уменьшения расходов на "гражданские" или откровенно провластные пункты, в том числе единый марафон.

Так что в итоге был разыгран другой вариант. Свои голоса за бюджет отдали совсем другие политические силы (на каких именно условиях – никто не знает, кроме самих участников процесса. Впрочем, тотальная подковерность – это характерная особенность нынешних политических времен). Это, во-первых, бывшая фракция ОПЗЖ, после запрета уменьшившаяся и переформатировавшаяся в группу "Платформа за жизнь и мир". Во-вторых, это так называемые околоолигархические группы – "Довіра", "Восстановление Украины" и "За майбутнє". Ну, и, конечно, стоит отметить единственную штрейкбрехерку из проукраинских сил Тамилу Ташеву ("Голос"), которая сейчас работает заместителем постоянного представителя президента в АР Крым – поэтому, наверное, именно поэтому добросовестно голосует даже за позорные законопроекты власти, вроде 12414 (тот самый, что об уничтожении независимости НАБУ и САП), что уж говорить о бюджетном законопроекте.

Поэтому стоит констатировать, что в воюющей стране, в парламенте, который фактически потерял монокоалицию – формальные 229 депутатов в составе фракции "Слуга народа" это ни о чем, потому что фактически за бюджет проголосовали только 193 "зеленых" депутата – создалась де-факто новая коалиция, при участии антиукраинской политсилы, "сборных" из безыдеологических персонажей. (Какова идеология такой структуры, как, например, "За майбутнє", не вспомнят сейчас даже те, кто баллотировался от нее на выборах 2019 года). Хорошо это или плохо – оставляем на ваше усмотрение, уважаемые читатели. Мы же идем дальше.

Бюджет (не)воюющей страны

Оппозиционные силы уже назвали этот бюджет не сметой воюющей страны. И в известной степени это обвинение имеет под собой почву. Во-первых, повышение выплат касается не военнослужащих (которым, по словам экснардепа Игоря Луценко, нынешние народные избранники ничего не обещают минимум до конца 2026 года), а самих народных депутатов. Они с января будут получать по 200 тысяч гривен ежемесячно на различные "служебные нужды", вроде "удержания приемных", "работы с избирателями" и т.п. Какая сейчас, во время более чем горячей фазы войны, может быть работа с избирателями и кто ходит в эти приемные – вопрос риторический.

Тем более, некоторые из нардепов – скажем, формально бывшая "слуга народа" Марианна Безуглая – честно и беззастенчиво признала существование практики "конвертов". Поэтому, мол, нужно увеличить выплаты депутатам до такого уровня, чтобы на них эти конверты не влияли. (Может быть, их просто некому и из чего выдавать – поэтому "конверты" легализовали и перебросили на всех нас, налогоплательщиков?). Почему подобным образом не поступить с другими потенциально коррумпированными должностями и профессиями – скажем, врачами или учителями – не очень понятно.

Впрочем, по поводу военных та же Безугла прямо заявила – на них денег не хватит, а вот на нардепов как раз, так почему бы и нет. Действительно, определенная логика в этом есть – логика мародеров, как назвал некоторых представителей власти другой представитель монокоалиции, то есть той же власти, Даниил Гетманцев.

Возможные вопросы со стороны Запада

С военными, кстати, решили обойтись "перераспределением уже выделенных средств", что неизбежно обернется разнообразными проблемами и теми же коррупционными схемами. И это при том, что ситуация на фронте обостряется, под угрозой уже Запорожье (а это и Днепровская ГЭС, и огромный промышленный комплекс, начиная с "Запорожстали" и "Днепроспецстали" и заканчивая "Мотор-Сичью"), а в ВСУ постоянно чего-то не хватает – то людей, то вооружения…

И при этом бюджет-2026 увеличивает финансирование почему-то силовых структур, которые работают не на линии боевого столкновения, а в тылу. Что тоже вызывает вопрос – это бюджет воюющей страны или бюджет будущего авторитаризма, которому нужны силовики, а не военные?

И все же формально главный вопрос даже не 1,9 трлн грн – это дефицит бюджета-2026, 18,5% от внутреннего валового продукта, а 2,079 трлн грн. Это та сумма, которую придется подобрать на покрытие расходов у зарубежных партнеров. И тут еще до конца не понятно, откуда будут взяты – и будут ли взяты вообще эти средства.

И как зарубежные партнеры Украины посмотрят на эти 2 трлн, при условии, что в Украине продолжается финансирование единого телемарафона, продолжаются закупки новых вагонов для "Укрзализныци" (которая, как говорил одиозный член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко, на грани банкротства)… Словом, может возникнуть много неприятных.

Поэтому есть подозрение, что госбюджет-2026 вскоре придется перекраивать. Вот только вряд ли из этого кроя что-нибудь да и перепадет военным – которые являются единственной силой, позволяющей нардепам сидеть в зале на Грушевского и принимать такие сметы.