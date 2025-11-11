НАБУ зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома"

Александр Абакумов. Скриншот с видео УП

Руководитель подразделения детективов НАБУ, занимавшихся расследованием схемы хищения в "Энергоатоме", Александр Абакумов сообщил, что в ходе следствия детективы в разных ситуациях зафиксировали четырех министров Кабинета министров

Об этом говорилось в эфире программы УП.Чат, передает RegioNews.

"Многое не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров Кабмина", – отметил Абакумов.

Он уточнил, что речь идет о министрах разных периодов, а не всех действующих одновременно, и не раскрыл их имена, чтобы не навредить расследованию.

Главная редактор УП Севгиль Мусаева напомнила, что сейчас по делу фигурируют два министра. Абакумов добавил, что их действия оцениваются на предмет наличия достаточных доказательств или возможного совершения преступлений.

Также он отметил, что НАБУ считает, что руководителей преступной организации по этому делу двое, но не комментировал, является ли одним из них бизнесмен и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич.

"Руководителей преступной организации на данный момент два. Они оценены нами как руководители в соответствии с собранными доказательствами", - подчеркнул Абакумов.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал коррупцию в Государственном предприятии "Энергоатом". По его словам, все, кто строил схемы, должны получить четкий процессуальный ответ.

