15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 09:44

Железняк: Єрмака не звільнили, можливі нові атаки на НАБУ та САП

21 листопада 2025, 09:44
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Ярослав Железняк підбив підсумки зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, серед ссновних моментів:

  1. Єрмак залишився на посаді.
  2. Помилку не визнали і не обговорювали.
  3. Було анонсовано сценарій з "російським / американським слідом".

Железняк зауважив, що нових плівок та підозр влада не боїться, тому можливі нові атаки на НАБУ та САП, подібні до ситуації в липні. За його оцінкою, влада може відкрити кілька справ одночасно і роздати підозри.

Депутат також зазначив, що наразі очікується "контратака" по ключових фігурантах, серед яких: Давид Арахамія, Михайло Федоров, Кирило Буданов, Микита Потураєв, Данило Гетманцев, а можливо й Руслан Стефанчук.

За словами Железняка, "американський трек" може стати новим інструментом впливу на фігурантів скандалу, хоча його ефективність поки невідома.

Нагадаємо, напередодні глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. За інформацією учасників, під час заходу народних депутатів просили залишити свої мобільні телефони при вході.

На зустрічі Зеленський висловив думку, що тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці.

Корупція в "Енергоатомі": подробиці

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП Слуга народа депутати Зеленський Володимир зустріч антикорупційні органи
Нардеп Мокан відмовився від зустрічі із Зеленським – очікував кадрових рішень
20 листопада 2025, 19:12
Буданов відреагував на корупційний скандал в енергетиці: усі подробиці
19 листопада 2025, 16:16
"Слуга народу" заявила про намір створити нову коаліцію та уряд національної стійкості
19 листопада 2025, 14:51
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »