Железняк: Єрмака не звільнили, можливі нові атаки на НАБУ та САП

За його словами, серед ссновних моментів:

Єрмак залишився на посаді. Помилку не визнали і не обговорювали. Було анонсовано сценарій з "російським / американським слідом".

Железняк зауважив, що нових плівок та підозр влада не боїться, тому можливі нові атаки на НАБУ та САП, подібні до ситуації в липні. За його оцінкою, влада може відкрити кілька справ одночасно і роздати підозри.

Депутат також зазначив, що наразі очікується "контратака" по ключових фігурантах, серед яких: Давид Арахамія, Михайло Федоров, Кирило Буданов, Микита Потураєв, Данило Гетманцев, а можливо й Руслан Стефанчук.

За словами Железняка, "американський трек" може стати новим інструментом впливу на фігурантів скандалу, хоча його ефективність поки невідома.

Нагадаємо, напередодні глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. За інформацією учасників, під час заходу народних депутатів просили залишити свої мобільні телефони при вході.

На зустрічі Зеленський висловив думку, що тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці.

Корупція в "Енергоатомі": подробиці

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

