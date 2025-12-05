22:46  04 декабря
05 декабря 2025, 00:50

"Когда-то для меня было 50/50 шоком": актриса Ирина Сопонару призналась о разнице менталитетов с мужем-британцем

05 декабря 2025, 00:50
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала об отношениях с мужем иностранцем. Она призналась, что у них есть разница в темпераментах.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Ирины Сопонарю, ее муж очень воспитан и сдержан. При этом она не такова: актриса признается, что она очень эмоциональна, а потому часто шутит над любимым. При этом разница есть не только в характерах, но и финансовых привычках.

"Когда-то для меня было 50/50 шоком. Не могла этого понять. Но потом мне объяснили, что у них так. И это правда. Но мне Ризу не надо было ничего объяснять. Он знает, как у нас принято, потому что много раз бывал в Украине и имел романы с украинскими девушками. Он знает, что мы любим, когда о нас заботятся."

Справка. Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы - Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.

