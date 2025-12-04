Стоимость борщового набора: какими будут цены в Украине до конца года

Иллюстративное фото

В Украине изменились цены на продукты борщового набора. В частности, это касается капусты на моркови.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Украинские фермеры вынуждены продавать морковь, лук и капусту даже ниже себестоимости, чтобы спасти урожай. Руководитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник считает, что к февралю следующего года цены будут низкими, однако когда будет дефицит, стоимость снова будет расти.

"Основная причина – предложение значительно превышает спрос. Цены на борщовый набор упали, потому что все овощи либо только собранные, либо закладываются на хранение. В прошлом году ситуация была противоположная – фермеры увеличили посевы из-за высоких цен, а теперь вырастили больше, чем рынок способен употребить", – говорит эксперт.

Специалист также отметил, что дешевые овощи не являются аномалией. По его словам, это часть двухлетнего цикла: раз в два года овощи дешевы. Сначала цены будут низкие, а затем из-за нехватки качественных хранилищ овощи начнут портиться, и цены подрастут. По мнению эксперта, это повлияет на посевы в следующем году.

"Возможно, это научит фермеров планировать долгосрочно. В следующем году овощи могут подорожать, потому что нынешние цены ниже себестоимости", - говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.