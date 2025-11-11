Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома": ждут срочного аудита
Сегодня, 11 ноября 2025 года, Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом"
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.
Свириденко напомнила, что наблюдательный совет был избран в 2023 году в рамках корпоративной реформы по конкурсу, и именно на нем лежит полнота контроля за деятельностью компании, включая назначение менеджмента. В то же время, правительство не вмешивалось в ее работу, поэтому именно наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании.
Премьер отметила, что Минэкономики в течение недели подаст Кабмину предложения по новому составу наблюдательного совета после консультаций с международными партнерами. Новый состав должен оперативно перезапустить руководство компании и провести полный аудит "Энергоатома", а также оказывать помощь стражам порядка в расследовании возможных фактов коррупции.
"Поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе по закупкам", - отметила Свириденко.
Она подчеркнула, что ожидает скорых результатов аудита, которые будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.
Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.
В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.