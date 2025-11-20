17:17  20 ноября
20 ноября 2025, 21:03

Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа

20 ноября 2025, 21:03
Во время закрытой встречи фракции "Слуга народа" депутаты оставляют телефоны у входа, поэтому подробности станут известны только после совещания

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с фракцией "Слуга народа", которая проходит в закрытом режиме. По информации участников, во время мероприятия народных депутатов просят оставить свои мобильные телефоны при входе, поэтому содержание обсуждения по сути станет известно только после завершения совещания.

Депутаты сдают телефоны у входа

Часть депутатов отнеслась к этому требованию критически. Народный избранник Игорь Кривошеев сообщил, что отказался сдавать телефон, из-за чего его не допустили в помещение. По его словам, он будет узнавать результаты встречи из открытых источников, в том числе из публикаций коллег в соцсетях. Кривошеев также отметил, что такие правила создают напряжение внутри парламентской команды.

Участники политического процесса обращают внимание, что проведение подобных закрытых совещаний усиливает информационную неопределенность и порождает дискуссии внутри фракции. Часть депутатов считает, что в условиях сложной внутренней и внешней ситуации важно соблюдать открытость и демонстрировать ответственность перед обществом.

Ожидается, что после завершения встречи представители фракции обнародуют ее результаты и объяснят решение о режиме проведения. В политических кругах предполагают, что президент и депутаты обсуждают актуальные вопросы внутренней политики и дальнейшие шаги государственного руководства.

Напомним, глава государства 20 ноября вечером проводит встречу с парламентской фракцией "Слуга народа". По данным СМИ, встреча запланирована на 20.00.

Ранее сообщалось, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан демонстративно бойкотировал встречу с президентом Зеленским, заявив, что ожидал кадровых решений еще до диалога.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Железняк также заявил, что несмотря на скандал "МиндичГейт" президент решил не увольнять руководителя ОП. В то же время, по данным источников RegioNews Зеленский намерен отстранить от должности главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
