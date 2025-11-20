Фото: иллюстративное

Во время закрытой встречи фракции "Слуга народа" депутаты оставляют телефоны у входа, поэтому подробности станут известны только после совещания

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с фракцией "Слуга народа", которая проходит в закрытом режиме. По информации участников, во время мероприятия народных депутатов просят оставить свои мобильные телефоны при входе, поэтому содержание обсуждения по сути станет известно только после завершения совещания.

Депутаты сдают телефоны у входа

Часть депутатов отнеслась к этому требованию критически. Народный избранник Игорь Кривошеев сообщил, что отказался сдавать телефон, из-за чего его не допустили в помещение. По его словам, он будет узнавать результаты встречи из открытых источников, в том числе из публикаций коллег в соцсетях. Кривошеев также отметил, что такие правила создают напряжение внутри парламентской команды.

Участники политического процесса обращают внимание, что проведение подобных закрытых совещаний усиливает информационную неопределенность и порождает дискуссии внутри фракции. Часть депутатов считает, что в условиях сложной внутренней и внешней ситуации важно соблюдать открытость и демонстрировать ответственность перед обществом.

Ожидается, что после завершения встречи представители фракции обнародуют ее результаты и объяснят решение о режиме проведения. В политических кругах предполагают, что президент и депутаты обсуждают актуальные вопросы внутренней политики и дальнейшие шаги государственного руководства.

Напомним, глава государства 20 ноября вечером проводит встречу с парламентской фракцией "Слуга народа". По данным СМИ, встреча запланирована на 20.00.

Ранее сообщалось, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан демонстративно бойкотировал встречу с президентом Зеленским, заявив, что ожидал кадровых решений еще до диалога.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Железняк также заявил, что несмотря на скандал "МиндичГейт" президент решил не увольнять руководителя ОП. В то же время, по данным источников RegioNews Зеленский намерен отстранить от должности главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

