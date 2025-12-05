В Херсоне российские войска обстреляли перинатальный центр

Скриншот с видео

В четверг, 4 декабря, россияне обстреляли перинатальный центр в Херсоне. В момент "прилета" врачи как раз принимали роды

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, к счастью, никто из младенцев, пациентов и медиков не пострадал.

"В Херсоне российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми – даже теми, кто только должен появиться на свет", – подчеркнул он.

Напомним, в Херсоне из-за интенсивных российских обстрелов приостановлена работа местной ТЭЦ. Без отопления остались 470 домов – более 40,5 тысяч абонентов.