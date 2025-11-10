19:59  10 ноября
10 ноября 2025, 21:05

Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме"

10 ноября 2025, 21:05
фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупцию в Государственном предприятии "Энергоатом"

Об этом он сказал во время вечернего обращения в понедельник, передает RegioNews.

"Любые результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания - нужны. "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, все, кто строил схемы, должны получить четкий процессуальный ответ.

"Приговоры должны быть", - подчеркнул он.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в состав которой вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие лица. Злоумышленники построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, включая Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом".

