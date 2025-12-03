01:50  03 декабря
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
03 декабря 2025, 11:05

Война продолжается, пока мир наблюдает за дипломатией

03 декабря 2025, 11:05
Читайте також українською мовою
Конец войны, мир, перемирие, приостановка не случатся ни завтра, ни послезавтра. Буквально через пару месяцев мы заметим, что настал пятый год разговоров о том, что война вот-вот закончится. Настанет пятый год медийного созерцания дипломатических столов, людей в галстуках, без устали раздувающих свою значимость и спекулирующих иллюзиями контроля и желаниями мира
Иллюстративное фото: из открытых источников
Однако сила, управляющая реальностью, имеет совершенно иную природу и другую форму.

Лицо российского солдата – вот лицо реальности. На сегодня оно все еще полно обреченной решимости. На него не так уж направлены софиты и телекамеры, но именно там следует искать ответ на то, кто управляет сокровенными струнами мира, кто определяет судьбу планеты. И пока это безобразное лицо, лицо отвратительной войны, которую россияне ведут против веры, надежды и любви, все еще обещает нам продолжение марафона.

Группка нелепых застройщиков, которые капризом судьбы оказались на высоких холмах, верила в то, что людьми руководит не ярость и любовь, а какие-то сокровенные и никому не видимые нити. Эта группка надеялась, что теперь они станут этими кукловодами, вершителями судеб, деньгами и ложью пройдут мир туда и обратно.

Но оказалось, что у человека и сестры его войны – не такая природа. Что даже братья застройщиков по цинизму – хозяева кремля – мыслят и дышат совсем по-другому, хотя так же не верят ни во что светлое. Оказалось, что деньги – слишком мало для кремлевских, и что те не остановятся ни под какое обещание гешефта. Потому что кровь слаще долларов, карта власти всегда бьет карту денег.

Расслабить, разделить и обмануть – только для этого запускают во все годы войны эти мирные планы.

Скрыть реальность, которая требует меньше триндеть, а больше драться, требует перестать ждать чуда и наконец начать жить и радоваться. Победа уже несколько раз приходила, но нас не было дома.

***

Ну наконец-то запылали танкеры. Это важнее многого другого.

