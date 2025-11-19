"Слуга народа" заявила о намерении создать новую коалицию и правительство национальной стойкости

Фото: "Слуга народа"

Представители фракции политической партии "Слуга народа" опубликовали заявление о намерении создать новую коалицию в Верховной Раде и начать формирование правительства национальной стойкости

Об этом сообщил народный депутат Потураев, передает RegioNews.

Заявление было обнародовано в контексте антикоррупционного расследования НАБУ и САП, в котором фигурируют топ-чиновники страны.

Народные депутаты фракции отметили ряд ключевых позиций:

Неприкосновенных не должно быть. Все фигуранты расследования должны быть немедленно уволены, а в случае обнаружения новых причастных – к ним применяются жесткие санкции, предусмотренные законом. Поддержка НАБУ и САП. Все органы власти должны способствовать завершению расследования и передачи материалов в суд. Какое-либо давление на антикоррупционные органы неприемлемо. Коалиция национальной стойкости. Фракция призывает все проукраинские силы парламента начать переговоры по созданию коалиции, которая восстановит доверие граждан и международных партнеров. Правительство национальной стойкости. Новое правительство должно формироваться без партийных квот и кулуарных договоренностей, специалистов с безупречной репутацией и опытом управления. Основной мандат – обороноспособность, экономическая и энергетическая устойчивость, борьба с высокопоставленной коррупцией. Конституционный баланс власти. Президент, Верховная Рада и Кабинет Министров должны работать в Конституции. Фракция призывает к прозрачности Офиса Президента и очищению его окружения.

Народные депутаты призвали украинское общество, медиа и международные партнеры поддержать инициативу как условие сохранения независимости и суверенитета Украины.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

Ранее он сообщил, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку.

