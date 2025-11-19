14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
13:32  19 ноября
Появилось видео российской атаки по Тернополю
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 14:51

"Слуга народа" заявила о намерении создать новую коалицию и правительство национальной стойкости

19 ноября 2025, 14:51
Читайте також українською мовою
Фото: "Слуга народа"
Читайте також
українською мовою

Представители фракции политической партии "Слуга народа" опубликовали заявление о намерении создать новую коалицию в Верховной Раде и начать формирование правительства национальной стойкости

Об этом сообщил народный депутат Потураев, передает RegioNews.

Заявление было обнародовано в контексте антикоррупционного расследования НАБУ и САП, в котором фигурируют топ-чиновники страны.

Народные депутаты фракции отметили ряд ключевых позиций:

  1. Неприкосновенных не должно быть. Все фигуранты расследования должны быть немедленно уволены, а в случае обнаружения новых причастных – к ним применяются жесткие санкции, предусмотренные законом.
  2. Поддержка НАБУ и САП. Все органы власти должны способствовать завершению расследования и передачи материалов в суд. Какое-либо давление на антикоррупционные органы неприемлемо.
  3. Коалиция национальной стойкости. Фракция призывает все проукраинские силы парламента начать переговоры по созданию коалиции, которая восстановит доверие граждан и международных партнеров.
  4. Правительство национальной стойкости. Новое правительство должно формироваться без партийных квот и кулуарных договоренностей, специалистов с безупречной репутацией и опытом управления. Основной мандат – обороноспособность, экономическая и энергетическая устойчивость, борьба с высокопоставленной коррупцией.
  5. Конституционный баланс власти. Президент, Верховная Рада и Кабинет Министров должны работать в Конституции. Фракция призывает к прозрачности Офиса Президента и очищению его окружения.

Народные депутаты призвали украинское общество, медиа и международные партнеры поддержать инициативу как условие сохранения независимости и суверенитета Украины.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

Ранее он сообщил, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Как известно, народный депутат Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") считает, что Ермак должен уйти в отставку.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
заявление Слуга народа правительство коррупционная схема пленки Миндича коррупционный скандал новая коалиция
Парламент уволил министра юстиции Германа Галущенко
19 ноября 2025, 13:35
НАБУ пришло с обысками к топ-чиновнику "Нафтогаза", который может быть связан с пленками Миндича
19 ноября 2025, 12:35
"Пленки Миндича": в подозрении НАБУ фигурирует Зеленский
19 ноября 2025, 10:48
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Под Киевом BMW опрокинулось после удара в отбойник: погибли водитель и пассажир
19 ноября 2025, 14:36
В НАБУ прокомментировали обыски в "Нафтогазе"
19 ноября 2025, 14:24
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 14:16
"Готовиться надо всегда к худшему сценарию": в Укрэнерго объяснили, какими могут быть отключения света зимой
19 ноября 2025, 14:15
Верховная Рада уволила главу Минэнерго Светлану Гринчук
19 ноября 2025, 14:09
В Одессе чиновник военной академии угрожал и требовал деньги у курсантов
19 ноября 2025, 13:59
В Черкасской области судили майора ТЦК, который хотел продать мужу его законную отсрочку
19 ноября 2025, 13:55
Лгал об избиении на Майдане: в Киеве судили мужчину, который обманом получил выплаты за Революцию Достоинства
19 ноября 2025, 13:55
Тернополь после ракетных ударов: 20 погибших, среди них – двое детей
19 ноября 2025, 13:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »