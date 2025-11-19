Фото: УП/Дмитрий Ларин

Как передает RegioNews на эту тему, глава ГУР высказался в эксклюзивном интервью для "24 Канала".

Буданов отметил, что антикоррупционные органы эффективно сработали и остановили противоправные действия. Он подчеркнул, что дальнейшее решение должно быть принято судом.

"Антикоррупционные органы сделали свое дело – разоблачили и остановили ужас, что был показан. Позиция президента абсолютно правильная: людей отстранили и уволили с должностей в кратчайшие сроки", – заявил он.

Он добавил, что после официальных результатов следствия должны понести наказание.

"Мы – правовое государство. Люди, совершавшие коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может", – подчеркнул глава ГУР.

Буданов не исключает, что резонансный случай может создать дополнительные репутационные риски для Украины в глазах партнеров. По его словам, этим уже пользуется российская пропаганда, в частности, в соцсетях.

"Такой риск существует… Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше "накручивают" негатив в обществе", – пояснил он.

Глава разведки также призвал украинцев воздержаться от эмоциональных реакций, которые могут быть использованы врагом.

Напомним, сегодня, 19 ноября, на фоне громкого скандала, связанного с коррупционными схемами в "Энергоатоме" Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

