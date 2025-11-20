16:44  20 ноября
20 ноября 2025, 15:51

Зеленский созывает фракцию "Слуга народа": что обсудят вечером

20 ноября 2025, 15:51
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский 20 ноября вечером проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа"

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает RegioNews.

По информации источников "РБК-Украина", встреча может состояться около 20:00. Будут обсуждаться вопросы политической стабильности, законодательные инициативы и актуальные решения для страны.

Зеленский также анонсировал Ставку верховного главнокомандующего и планирует провести встречи с чиновниками и руководством Верховной Рады.

По данным издания, президент готовит ряд законопроектов, направленных на преодоление ситуации, возникшей из-за масштабного коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Однако вопрос, возможны ли кадровые изменения, источник отметил, что это будет зависеть от результатов нынешних обсуждений и окончательного решения президента, поскольку на рассмотрении как политические, так и кадровые аспекты.

Как известно, 19 ноября на фоне громкого скандала, связанного с коррупционными схемами в "Энергоатоме", Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Призыв к отставке Ермака озвучил и народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
