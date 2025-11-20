Зеленский созывает фракцию "Слуга народа": что обсудят вечером

Фото: Офис Президента

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает RegioNews.

По информации источников "РБК-Украина", встреча может состояться около 20:00. Будут обсуждаться вопросы политической стабильности, законодательные инициативы и актуальные решения для страны.

Зеленский также анонсировал Ставку верховного главнокомандующего и планирует провести встречи с чиновниками и руководством Верховной Рады.

По данным издания, президент готовит ряд законопроектов, направленных на преодоление ситуации, возникшей из-за масштабного коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Однако вопрос, возможны ли кадровые изменения, источник отметил, что это будет зависеть от результатов нынешних обсуждений и окончательного решения президента, поскольку на рассмотрении как политические, так и кадровые аспекты.

Как известно, 19 ноября на фоне громкого скандала, связанного с коррупционными схемами в "Энергоатоме", Верховная Рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Призыв к отставке Ермака озвучил и народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

