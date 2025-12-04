Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля до конца 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Haaretz.

Отмечается, что статус групповой защиты, позволявший украинцам легально жить и работать в Израиле с 2022 года, подходит к завершению, а решение о его продлении до сих пор не принято.

Если власти страны не подтвердят продолжение статуса, десятки тысяч украинцев окажутся вне закона и могут быть принудительно выдворены из страны.

Пока неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продолжении групповой защиты для украинцев.

По состоянию на 2025 год в Израиле находилось около 12-13 тысяч украинских граждан, прибывших после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, летом Израиль официально передал Украине зенитно-ракетные системы Patriot, ранее использовавшиеся в составе израильской армии.