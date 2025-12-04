22:46  04 декабря
В Украине разработали "убийцу" вражеских дронов
18:16  04 декабря
Прокурорша из Харькова стала звездой OnlyFans
18:03  04 декабря
На новую дорогу в Буковель потратят около 7 млрд грн
04 декабря 2025, 22:32

Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев

04 декабря 2025, 22:32
иллюстративное фото: из открытых источников
Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля до конца 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Haaretz.

Отмечается, что статус групповой защиты, позволявший украинцам легально жить и работать в Израиле с 2022 года, подходит к завершению, а решение о его продлении до сих пор не принято.

Если власти страны не подтвердят продолжение статуса, десятки тысяч украинцев окажутся вне закона и могут быть принудительно выдворены из страны.

Пока неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продолжении групповой защиты для украинцев.

По состоянию на 2025 год в Израиле находилось около 12-13 тысяч украинских граждан, прибывших после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, летом Израиль официально передал Украине зенитно-ракетные системы Patriot, ранее использовавшиеся в составе израильской армии.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
