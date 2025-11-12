Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности НАЭК «Энергоатом» Дмитрию Басову, которого подозревают в причастности к масштабным коррупционным схемам в энергетической сфере.

Трансляцию судебного заседания вел телеканал Суспільне — запись доступна на YouTube, передает RegioNews.

Согласно решению суда, Басов будет находиться под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

По данным Национального антикоррупционного бюро, на оперативных записях Басов фигурирует под кодовым именем "Тенор".

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.