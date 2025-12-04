Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине
В четверг, 4 декабря, Google традиционно подвел годовые итоги, объявив боксера Александра Усика лидером категории «Персона» среди пользователей Украины
Как передает RegioNews, об этом сообщает Официальный Google Блог.
Отмечается, что запрос "Александр Усик" стал лучшим по возрастанию интереса, обойдя все остальные публичные личности.
По мнению авторов рейтинга, лидерство украинского боксера обусловлено его успехами на ринге.
В то же время, в категории "Потери" среди тех, кого украинцы чаще всего искали после известия о смерти, оказался легендарный американский реслер Халк Хоган.
Напомним, Александр Усик анонсировал новый поединок в 2026 году. Сейчас он активно тренируется, чтобы снова выйти на ринг.
