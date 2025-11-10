НАБУ проводит обыск у совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича – СМИ

Фото: из открытых источников

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников УП, обыск проходил в Киеве.

Никакие дополнительные детали пока не сообщаются.

Напомним, Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований. Журналисты узнали об этом из источников в американском истеблишменте.

Ранее СМИ писали, что руководство компанией Fire Point, ставшей ключевым поставщиком дронов для Вооруженных сил Украины, осуществляют лица, которые до начала полномасштабной войны не имели опыта в этой сфере. В то же время в НАБУ предполагают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть Тимур Миндич, являющийся совладельцем студии "Квартал 95" и близким другом президента Зеленского.

