НАБУ проводит обыск у совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича – СМИ
Сегодня, 10 ноября, детективы НАБУ проводят обыск у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95"— соратника президента Владимира Зеленского, Тимура Миндича
Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.
По данным источников УП, обыск проходил в Киеве.
Никакие дополнительные детали пока не сообщаются.
Напомним, Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований. Журналисты узнали об этом из источников в американском истеблишменте.
Ранее СМИ писали, что руководство компанией Fire Point, ставшей ключевым поставщиком дронов для Вооруженных сил Украины, осуществляют лица, которые до начала полномасштабной войны не имели опыта в этой сфере. В то же время в НАБУ предполагают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть Тимур Миндич, являющийся совладельцем студии "Квартал 95" и близким другом президента Зеленского.
