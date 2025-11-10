Фото: НАБУ

НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетическом секторе

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", – говорится в сообщении.

Как отметили в Бюро, ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детали обещают позже.

Ранее сообщалось, что 10 ноября НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Также проводятся обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По данным СМИ, Миндич покинул Украину за несколько часов до обыска.