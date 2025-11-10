Стало известно, кто входил в коррупционную схему в энергетической сфере, разоблаченной НАБУ

Фото: НАБУ/САП

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в состав которой вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие лица

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, эта группа построила масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, включая Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом".

Среди членов группировки были установлены следующие лица:

Игорь Миронюк – экссоветник министра энергетики;

– экссоветник министра энергетики; Дмитрий Басов – исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

– исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"; Тимур Миндич – бизнесмен, руководитель этой преступной организации;

– бизнесмен, руководитель этой преступной организации; четыре работника "бэк-офиса", которые занимались легализацией средств.

В НАБУ рассказали, что основной деятельностью организации было получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома", составлявшей 10-15% от стоимости заключенных контрактов. Контрагенты вынуждены были платить эти суммы как "откаты" во избежание блокирования финансовых операций или сохранения своего статуса поставщика.

Внутренне эта схема получила название "шлагбаум".

Руководитель организации привлек Миронюка и Басова к реализации этой схемы, используя их связи в министерстве и государственной компании для контроля кадровых решений, закупочных процессов и финансовых потоков.

Практически контроль над стратегическим предприятием с годовыми доходами более 200 млрд. грн. осуществляли посторонние лица без официальных полномочий, выполняя функции так называемых "смотрящих".

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают дополнительные факты и лиц, которые могут быть причастны к этой деятельности.

НАБУ также обнародовало аудиозаписи, на которых, по версии следствия, чиновники обсуждают схемы "откатов" при реализации проектов по строительству укрытий и защитных конструкций для энергетической инфраструктуры.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на выявление коррупции в энергетическом секторе. Участники этой схемы организовали значительную коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В тот же день детективы провели обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявление об уходе Германа Галущенко с должности Министра юстиции. Кроме того, он инициировал постановление об увольнении Светланы Гринчук с должности Министра энергетики.