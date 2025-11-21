Фото: Офис Президента

По мнению Владимира Зеленского, тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы

Как информирует RegioNews, об этом глава государства заявил во время встречи с народными депутатами фракции "Слуга народа".

"Скандал сейчас сильно качают россияне. И немного американцы. Но ведь мы знаем, кто внутри раскачивает, и кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию", – привел слова президента народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Напомним, накануне глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. По информации участников, во время мероприятия народных депутатов просили оставить свои мобильные телефоны у входа.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан демонстративно бойкотировал встречу с президентом Зеленским, заявив, что ожидал кадровых решений еще до диалога.

Как известно, народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Коррупция в "Энергоатоме": подробности

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

