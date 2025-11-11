НАБУ изъяло более 4 млн долларов по делу о коррупции в энергетике
Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что во время масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики было изъято более 4 млн долларов по месту обысков
Об этом говорилось в эфире программы УП.Чат, передает RegioNews .
"Это средства, изобретенные непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. На некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 млн долларов", – отметил Абакумов.
По его словам, это оборотные средства преступной организации, выдаваемые в соответствии с указаниями руководителей группы.
Относительно маркировки на пачках иностранной валюты Абакумов объяснил, что это стандартная упаковка Федерального резервного банка США при выдаче средств.
Руководитель группы детективов также отметил, что банковская система в мире недостаточно четко администрирует данные по штрих-кодам пачек денег, поэтому трудно определить их происхождение и путь поступления в Украину.
Следствие продолжается, детективы продолжают обыски и изъятие средств в рамках дела.
Напомним, Абакумов также рассказал, что НАБУ зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно.
Что известно о деле "Энергоатома"
10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.
В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
