НАБУ изъяло более 4 млн долларов по делу о коррупции в энергетике

Фото: НАБУ/САП

Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что во время масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики было изъято более 4 млн долларов по месту обысков

Об этом говорилось в эфире программы УП.Чат, передает RegioNews .

"Это средства, изобретенные непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. На некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 млн долларов", – отметил Абакумов.

По его словам, это оборотные средства преступной организации, выдаваемые в соответствии с указаниями руководителей группы.

Относительно маркировки на пачках иностранной валюты Абакумов объяснил, что это стандартная упаковка Федерального резервного банка США при выдаче средств.

Руководитель группы детективов также отметил, что банковская система в мире недостаточно четко администрирует данные по штрих-кодам пачек денег, поэтому трудно определить их происхождение и путь поступления в Украину.

Следствие продолжается, детективы продолжают обыски и изъятие средств в рамках дела.

Напомним, Абакумов также рассказал, что НАБУ зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно.

Что известно о деле "Энергоатома"

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

