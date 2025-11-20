Нардеп Мокан отказался от встречи с Зеленским – ожидал кадровых решений

Фото: соцсети

Народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан заявил, что не планирует принимать участие во встрече депутатов фракции с президентом Зеленским, которая состоится сегодня вечером

Об этом он сказал журналистам политического ютуб-канала "Суперпозиция", передает RegioNews.

"Я лично не планирую идти. Думаю, что из фракции – не знаю, какое будет количество людей присутствует на этой встрече. Настроения разные. Вопрос лишь в том, насколько будут результаты от этого диалога", – сказал Мокан.

Депутат также намекнул, что ожидал кадровых решений от президента еще до встречи – в частности отставки руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, не называя его фамилии.

"Что касается коррупционного скандала, в который вовлечено и ближайшее окружение власти и Офиса президента, то, мне кажется, должны быть и кадровые решения. И они, я был уверен и надеялся, должны были анонсироваться накануне этой встречи", – отметил Мокан.

Он добавил, что в Верховной Раде, включая депутатов "Слуги народа", есть "большой запрос на то, чтобы виновные понесли наказание, а засветившиеся на так называемых "пленках" были отстранены от своих должностей".

Напомним, глава государства 20 ноября вечером проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа". По данным СМИ, встреча запланирована на 20.00.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака. Депутат подчеркнул, что Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Али-Баба".

Железняк также заявил, что несмотря на скандал "МиндичГейт" президент решил не увольнять главу ОП. В то же время, по данным источников RegioNews Зеленский намерен отстранить от должности главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского