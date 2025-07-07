Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте

По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей, которые вынуждены работать сверх нормы, дабы купить самое необходимое и оплатить аренду. В итоге большинство ВПЛ приравнены сегодня к уязвимым категориям населения, так как многие живут за чертой бедности. При этом государственная поддержка остается крайне низкой и покрывает лишь мизерную часть потребностей

По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей, которые вынуждены работать сверх нормы, дабы купить самое необходимое и оплатить аренду. В итоге большинство ВПЛ приравнены сегодня к уязвимым категориям населения, так как многие живут за чертой бедности. При этом государственная поддержка остается крайне низкой и покрывает лишь мизерную часть потребностей

иллюстративное фото: из открытых источников

Почему вопрос поддержки ВПЛ и других уязвимых категорий населения сегодня так важен? В условиях послевоенного восстановления и дальнейшего развития Украина должна полагаться в первую очередь на широкое участие населения. В то же время люди должны быть уверены, что они участвуют в создании лучшего будущего для себя и детей. И лучший способ государству продемонстрировать это – оказывать, пусть минимальную, но системную поддержку с перспективой на расширение. К сожалению, реальность сегодня совсем иная. В Украине более 4,5 млн граждан, имеющих статус ВПЛ, многие из которых лишены достойной поддержки и могут рассчитывать на лишь собственные силы. Это оказывает негативное воздействие на веру людей в завтрашний день.

Потребности и уровень поддержки

Основными потребностями многих переселенцев сегодня является жилье и работа. По данным , которые приводит Киевсовет, можно проследить с какими трудностями сталкиваются ВПЛ проживающих к примеру в Киеве (количество переселенцев в городе – 420 тыс.) В соответствии с опросами, 76% семей ВПЛ столицы имеют в своем составе социально уязвимые группы; 40% семей находится за чертой бедности и вынуждены экономить даже на питании; 26% не работают и ищут работу и, следовательно, не имеют стабильного дохода; 85% семей вынуждены платить значительную сумму за аренду жилья причем для 73% ВПЛ это основная статья их расходов; также, 50% ВПЛ отмечают, что им сложно оплачивать коммунальные услуги.

Что касается о проблемах поиска работы, то об этом красноречиво говорят данные опросов, проведенные Международной организации по миграции (МОМ). К примеру, у переселенцев более высокие показатели случайного – 10% и неформального – 16% заработка, в то время как у неперемещенных граждан соответственно – 5% и 11%. Также среди ВПЛ на 7% выше количество граждан, работающих без трудового договора. Другой трудностью трудоустройства является дискриминация. В опросах МОМ 9% переселенцев отметили, что их поиску работы препятствовало негативное отношение из-за статуса перемещенных лиц, также 42% отмечали, что потенциальные работодатели неохотно нанимали их на работу.

Со стороны государства предпринимаются определенные шаги для поддержки. Лица со статусом ВПЛ имеют право на ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. грн на каждого взрослого и 3 тыс. грн на ребенка либо на лицо с инвалидностью. Также переселенцам оказывается помощь с бесплатным проживанием. Это могут быть помещения в переоборудованных административных зданиях, общежитиях, модульные дома, а также частные пустующие дома в сельской местности. Кроме того, в государстве действует программа субсидий касательно арендного жилья, однако воспользоваться ею могут лишь те переселенцы, которые заключат официальный договор с арендодателями, что бывает редко. Собственно, из-за большой тенизации рынка арендного жилья данная программа может быть вскоре свернута, о чем агентству " Интерфакс-Украина " рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Что касается содействие трудоустройству, то в Украине действует программа стимулирующая работодателей брать на работу граждан со статусом ВПЛ. Предпринимателям, которые трудоустраивают переселенцев, выплачивается компенсация в размере минимальной заработной платы 8 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев. В определенной мере содействует трудоустройству и программа "Армия восстановления", где людям ежемесячная предлагается оплата не менее 12 тыс. грн за участие в общественных работах. Те же из переселенцев, которые чувствуют в себе силы заняться бизнесом, могут получить от государства микрогрант на собственное дело в размере от 50 до 250 тыс. грн, но для этого человек обязуется создать одно – два рабочих места. Также повысить уровень занятости призвана программа по предоставлению бесплатных ваучеров которая позволяет переселенцам овладеть новыми профессиями и повысить имеющийся уровень квалификации.

Показатель финансовой поддержки

Насколько госпрограммы эффективно содействуют адаптации ВПЛ на новом месте? Подробнее об этом рассказали сами люди. Одинокая мама Елена Т. ранее проживала вместе с 4-летним сыном в центре Торецка Донецкой области в двухкомнатной квартире с хорошим ремонтом. Но когда обстрелы города усилились, семья была вынуждена переехать в Днепр. Работать Елена пока не может, так как присматривает за сыном – обстрелы оказали на ребенка сильное психологическое воздействие, поэтому женщина пока не отдает его в садик. Единственным доходом у семьи является поддержка государства – 2 и 3 тыс. грн в месяц на взрослого и ребенка. Также выручают кое-какие финансовые сбережения и помощь родителей. Но деньги быстро заканчиваются. Помимо аренды убогой однокомнатной квартиры, немало средств уходит на питание, а также на логопеда для мальчика, который из-за пережитого стресса плохо разговаривает. Благотворительных организаций, говорит Елена, в городе мало.

"Удалось найти только один благотворительный фонд, который раз в месяц дает нам некоторые продукты и кое-какую одежду для ребенка… Я сама воспитываю сына. С мужем я развелась, элементы он не платит. О будущем стараюсь не думать, сейчас хотя бы насущные вопросы как-то решить", – рассказала RegioNews молодая мама.

Жительница Покровска Донецкой области, председатель родительского комитета центра "Милосердие" Людмила Фоменко вместе с мужем и 25-летним сыном с инвалидностью первой группы переехали жить в закарпатский поселок Нересница. В родном городе семья имела стабильный доход: Людмила работала удаленно на одном из предприятий группы "Метинвест", а ее муж имел собственное СТО, которое ныне разрушено. Сегодня семья проживает в небольшой комнате в помещении бывшей больницы, где живут и другие переселенцы. Женщина не работает, а муж неофициально занимается ремонтом автомобилей. По словам Людмилы, официально трудоустроиться в поселке сложно, потому как многие предприниматели закрыли свой бизнес либо выехали. Доход семьи составляет небольшой заработок мужа, социальные выплаты на сына, а также выплаты по статусу ВПЛ. Причем муж Людмилы выплаты в размере 2 тыс. грн в месяц не получает так как для этого работоспособному лицу необходимо быть официально трудоустроенным. Саму женщину с сыном каждые полгода лишают выплат по статусу ВПЛ и автоматом не продлевают.

Людмила Фоменко. Фото из личного архива

"Каждый раз мы должны собирать документы и доказывать, что наши доходы не превышают 9,4 тыс. грн в месяц на каждого члена семьи, так как в этом случае по законодательству лишают выплат ", – рассказала нашим журналистам Людмила. Несмотря на имеющееся бесплатное жилье и кое-какую финансовую поддержку, расходы у семьи при этом являются значительными. Недавно сыну Людмилы сделали операцию на которую родители потратили 50 тыс. грн так как вынуждены были обратиться в частную клинику, поскольку в государственной за такую операцию взяться не рискнули.

Мечты о жилье

Жилищный вопрос для переселенцев не менее важен нежели финансовая поддержка. Ведь по сравнению с малоимущими гражданами Украины из условно безопасных регионов, многие из ВПЛ не имеют собственного жилья и имущества. А потому часто вынуждены жить в более чем скромных условиях, так как арендовать достойные "квадратные метры" под силу не всем. Власти данную проблему понимают, о чем говорит принятый Верховной Радой законопроекта №11161 в декабре 2024 года, который утверждает механизм компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество на территориях, где ведутся активные боевые действия. Однако по сегодняшний день закон так и не заработал поскольку более чем полгода находится на подписи у президента Владимира Зеленского. Не помогло и создание петиции к главе государства с просьбой подписать закон. Петиция набрала 25 тыс. необходимых голосов, но до сих пор не была рассмотрена президентом. При том что 6 февраля этого года на официальном сайте Президента Украины Зеленский заявлял о необходимости создания программы поддержки переселенцев. "Нужно помочь этим людям на новом месте получить нормальные квартиры или дома: именно этот вопрос является наиболее важным для миллионов украинских переселенцев – свой дом", – заявлял он

Причиной неподписания закона является огромная сумма денежных средств, необходимых на компенсации разрушенного жилья – 3,3 трлн грн, о чем заявил председатель Временной комиссии ВР по вопросам ВПЛ Павел Фролов. Впрочем, на этот счет есть и другое мнение. Известный мариупольский фотограф, переселенец Евгений Сосновский считает, что подписание законно стало бы первым системным шагом в решении властей жилищного вопроса переселенцев.

"Когда люди в итоге получат компенсации за разрушенное жилье – это второй вопрос Главное, что человек уже имел бы право на эту выплату, и в какую-то очередь его бы уже поставили", – рассказал он RegioNews . Также у Евгения есть вопросы по поводу 3,3 трлн грн. По официальным данным на сегодняшний день власти получили более 815 тыс. информационных сообщений о компенсации жилья, из которых имеют соответствующую регистрацию – 420 тыс. сообщений.

Евгений Сосновский. Фото из личного архива

"Исходя из выплат которые официально объявили чиновники, средняя сумма выплаты по каждому сообщению составляет около 35 тыс. долл либо 1,5 млн грн. Даже если возьмем 850 тыс. сообщений на сегодняшний день, то общая сумма выйдет примерно 30 млрд долларов или около 1,3 трлн грн, но отнюдь не 3,3 трлн", – рассказал Евгений Сосновский.

Прицел на развитие

Как и у многих других переселенцев, Евгений, его супруга и ее мама были лишили выплат по статусу ВПЛ, так как их общий доход превышал положенные 9,4 тыс. грн в расчете на каждого из члена семьи. При том что вся пенсия мамы супруги, когда она была жива, уходила ей на лечение и подгузники, а большая часть дохода самого Евгения – на оплату аренды жилья, не говоря о питании. По мнению многих переселенцев, в государстве отсутствует долгосрочная стратегия из-за чего многие программы поддержки носят временный характер, в то время как ВПЛ нуждаются в устойчивых решениях. Нет масштабных государственных программ переобучения или стимулирования работодателей. В этом случае ряд экономистов предлагают властям рассмотреть следующие направления:

- предоставлять работодателям, нанимающих ВПЛ, системные налоговые льготы как это делают в случае с людьми имеющих ограниченными физическими возможностями;

- предпринять меры для более тесного налаживания коммуникации между работодателями и соискателями, чтобы помочь переселенцам с трудоустройством;

- усиливать роль государства в управлении, так как часто центральная власть не до конца имеет понимание, что происходит на местном уровне, а потому лишена возможности оказывать более системную поддержку гражданам.

При этом нужно отметить, что эти и другие подобные стратегические предложения являются, хотя и важными, но все же элементами существующей системы. В то время как государственная политика в отношении поддержки населения многие годы остается по-прежнему неизменной, и часто финансируется по остаточному принципу. Без попыток сделать поддержку населения приоритетной целью государства. Для чего это нужно? Более внимательное отношение государства к потребностям граждан позволило бы народу обрести уверенность в будущем, и в итоге доверять своей стране. А мотивированное население – это возможность выстраивания более сложной и действенной экономической модели в будущем.