Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Аэроразведчики подразделения "Феникс" наносят урон оккупантам в Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Аэроразведчики пограничного подразделения "Феникс" выследили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Вместе с установкой ликвидировали двух сопровождавших ее оккупантов.
"Вы видите это? Так будут пылать все оккупанты, когда они попадут в поле зрения пограничников!", – подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.
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