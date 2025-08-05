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05 августа 2025, 08:59

Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине

05 августа 2025, 08:59
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Аэроразведчики подразделения "Феникс" наносят урон оккупантам в Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Аэроразведчики пограничного подразделения "Феникс" выследили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Вместе с установкой ликвидировали двух сопровождавших ее оккупантов.

"Вы видите это? Так будут пылать все оккупанты, когда они попадут в поле зрения пограничников!", – подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.

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Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
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