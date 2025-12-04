Прокурорша из Харькова стала звездой OnlyFans

фото: INSIDER UA

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ua.news.

Работница прокуратуры с ником "Анастасиаа.Укр" недавно была зарегистрирована на платформе OnlyFans. Пользователи сервиса узнали в ней прокурор Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Карапетян Луизу Араиковну.

Как пишут в соцсетях, Карапетян Луиза Араиковна якобы была девушкой руководителя Салтовской окружной прокуратуры Харькова Владимира Куприянова, а потом ее видели с заместителем руководителя прокуратуры области Владиславом Грюком.

Все ее аккаунты удалены.

Как сообщалось, в 2023 году украинцы заработали на Onlyfans более 130 млн. долларов. Это на 20 миллионов больше, чем за 2020-2022 годы.