Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
04 декабря 2025, 10:52

Когда мы победим: путь, который начинается внутри нас

04 декабря 2025, 10:52
"Русский мир" ядовит. Ядовит, потому что пуст
"Русский мир" ядовит. Ядовит, потому что пуст
Иллюстративное фото: из открытых источников
Не просто пуст – он настолько ущербен, что требует постоянного самоутверждения из-за унижения и травли других. Это не империя, потому что империи искренне верили в свою цивилизационную миссию – это чернильное пятно на карте, расползающееся по ней без всякой миссии и смысла, потому что такова ее природа. Россия – не империя, это симулякр империи. И потому она так брутальна, ресентиментна и бешена. Ибо претендует быть тем, кем по своей природе не есть...

Но именно этим россия и опасна. Как черная дыра, она впитывает, разоряет и аннигилирует все, что готова проглотить. И потому чтобы остановить расползание этого пятна, этой черной дыры, нужен субъект, являющийся (а не кажется) по существу альтернативой россии. Кто-то настоящий. И по-настоящему другой. Тот, кто по-настоящему любит. По-настоящему умирает. По-настоящему живет. Живет, а не лицедеет...

И знаете, кто является альтернативой Путину и его режиму? Символами подлинности? Римская республика и его дважды диктатор Цинциннат. Чтобы если не победить, то хотя бы остановить орду, нам нужны граждане – совладельцы своей республики (общего дела) и элиты, для которых власть – это служение обществу (не государству, а именно обществу сограждан), а не способ перераспределить активы и потоки в свою пользу.

Не зря Джорджа Вашингтона американцы считали современным Цинциннатом – человеком, который предпочел провести свою жизнь в своем имении в Александрии на берегу Потомака, но ради служения общине согласилась сначала возглавить Континентальную армию, а затем – стать первым президентом США. Все читавшие Farewell Letter Вашингтона могут представить, какая пропасть лежит между внутренним миром этого аристократа и темными загуменьями душ наших президентов, враставших задницей в кресло на Банковой...

Не зря, в США большой (с населением более 300 тысяч) город Цинцинатти, названный в честь ордена Цинцинната – сообщества рыцарей, выигравших Войну за независимость США, заложили основы нового союза и исповедовали республиканские идеалы. Первым главой ордена, как нетрудно догадаться, был Джордж Вашингтон.

В Украине несколько (далеко не центральных) республиканских улиц – кстати, ни одной в столице. К сожалению, ни одного топонима, связанного с Цинциннатом, в нашей стране до сих пор нет. Большинство украинцев даже не подозревают, что это за один. При том, что Украина гораздо ближе к Риму, чем США. И по своему ДНК безусловно является республиканской страной.

Но местный плебс (так не любивший патриций Цинциннат) до сих пор ищет "мессию", на которого с радостью переведет ответственность за будущее Украины. Взращивает мечты о хорошем "электоральном царе". Спасателя-генерала. И не хочет верить вопиющему в пустыне голосу: не победим мы орду до тех пор, пока не превратим Украину в настоящую Res Publica, и пока не найдем, не узнаем своего Вашингтона-Цинцинната, чтобы умолять его заложить новые рамки нашей государственности, которые будут соответствовать нашему ДНК...

А дождемся когда-нибудь?...

