Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова

История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо

История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо

иллюстративное фото: УНИАН

В Украине уже четвертый год главная тема – полномасштабная война. Но иногда на повестке дня появляются и другие события, вызывающие бурную реакцию. Таким событием стало и убийство в столице Испании Мадриде Андрея Портнова. Персонажа, которого должно было назвать просто бывшим нардепом (причем, если кто-то забыл, в составе "Батькивщины", а вовсе не Партии регионов) и экс-заместителем главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.

Версии второстепенно-фантастические

В случае с Портновым главное – не то, какие должности он занимал, а кем он был на самом деле. В чем, кстати, может таиться и причина мадридского инцидента. Но об этом мы поговорим со временем, а сейчас – о тех версиях, которые обсуждаются в публичном пространстве, но, по нашему мнению, далеки от объективной реальности.

Первая версия, которую сразу же предложили в России, на которую Портнов и работал в политической плоскости – хоть после 2019 года, хоть до 2014-го – это, конечно, "украинский след". Определенная логика в таком заявлении есть, потому что сразу же упоминается ликвидация Ильи Кивы. Но эти два инцидента, несмотря на пророссийскую деятельность обоих застреленных персонажей, имеют серьезное отличие.

Киву ликвидировали на территории Российской Федерации. Страны-агрессора, в отношениях с которой Украина может позволить себе не соблюдать никаких правил. И даже если в Кремле после очередной ликвидации в стиле Кивы будут делать грозные заявления и угрожать – на это можно не обращать внимания. Хотя бы потому, что, говоря цинично и практически, ядерной бомбой россияне по Украине не ударят – все остальные варианты ударов по нашему государству российский режим уже испытал. Проще говоря – "а что вы нам сделаете (из того, что еще ни разу не делали)"?

Испания – совсем другое дело. Во-первых, это цивилизованная страна, страна Европейского Союза – который ныне, во времена безумного трампизма, является нашим главным партнером и донором. Ссориться с одной из самых больших стран Евросоюза, даже ради ликвидации такого персонажа как Портнов, было бы очень глупо. А ссориться пришлось бы – когда в центре твоей столицы, к тому же, возле школы, спецслужбы другого государства проводят свою акцию, это непременно должно вызвать резко негативную реакцию. По крайней мере, для того чтобы продемонстрировать собственную субъектность. Ни один Портнов, при всем его влиянии на украинские реалии, того не стоит.

Поэтому российскую версию об Украине следует сразу отбросить. Как и, скорее всего, украинская версия о Российской Федерации. Не столько потому, что Портнов был пророссийским деятелем, сколько из-за ничтожности его персоны в масштабах путинской империи. Кстати, это ничтожество доказало даже то, что ему не дали российское гражданство. На оккупированных территориях бумажку под названием "паспорт гражданина РФ" можно было получить чуть ли не в автоматическом режиме, а вот Портнову приходилось практически ползать перед российскими чиновниками – и даже обычными задерживавшими его на улице силовиками "как какого-то таджика".

Версия Царева, реалистичная

Кстати, о "таджике". Эту фразу, с огромной грустью в голосе, произнес, комментируя убийство "своего друга", другой украинский коллаборант / беглец в Россию Олег Царев. И здесь мы подходим к самой интересной версии, которую, по существу, и озвучил в своем видеоблоге Царев. Озвучил настолько спокойно, без каких-либо сенсационностей в голосе и снятия покрывала, что сомнений в правдивости этой версии очень и очень мало.

Если говорить коротко, без лишних эмоций – Царев просто напомнил, какой деятельностью занимался в Украине Андрей Портнов. А занимался он, во-первых, контролем над судебной системой, лоббируя, назначая нужных людей на те или иные должности в этой системе. А во-вторых – и в истории со своей ликвидацией, похоже, самое важное – через этих "своих" людей прокручивая те или иные дела. В частности, рейдерские.

Короче говоря, Портнов протягивал через украинские суды не слишком откровенно незаконными средствами те или иные – нужные ему или его заказчикам – решения. Или не протягивал – то есть обманывал некоторых заказчиков. Дурался на немаленькие деньги – Царев оговорился, что в некоторых случаях убиенный оценивал свои услуги в долларовые суммы с семью нулями.

И здесь мы возвращаемся к самому началу этой статьи. То есть, к тому, что ключевой ролью Портнова в украинской экономической жизни были не формальные полномочия, а неформальные возможности. Которые, может быть, и вылезли ему боком. Проще говоря – кто-то, кому этот одиозный персонаж перешел дорогу своей деятельностью по ту сторону закона, или какой-то обманутый им клиент решил сосчитаться так же неофициально, но, как видим в итоге, более чем надежно.

Сигнал – для кого и кто услышал

Конечно, это исключительно история Андрея Портнова. Он занимался не менее серыми, если не сказать черными делами, делами, в которые изначально закладываются немаленькие риски – как видим, вплоть до нескольких шаров в жизненно важные органы. Но дело в том, что Портнов – он не один такой у нынешней власти или вокруг него. Мы говорим "нынешней власти", а не "власти Януковича", потому как тут не вспомнить, что Украина неожиданно и практически сенсационно отказалась вводить санкции против этого персонажа – и это после того, как он попал в санационный список Соединенных Штатов Америки. Представьте себе ситуацию: украинская власть, которая пыталась и пытается идти бок о бок со Штатами, более того, в некоторых моментах подгоняет заокеанских партнеров – в случае с Портновым выпускает на люди человека с удостоверением премьер-министра, чтобы этот человек заявил, мол, а мы вот не видим никаких оснований для введения. Вся украинская общественность видит, американцы видят – а на Банковой и Грушевском не видят. Какие выводы можно сделать из январского заявления Дениса Шмыгаля? Думаем, ответ очевиден.

Так вот всем персонажам, которые в нынешней Украине занимаются деятельностью подобного, серо-черного цвета, планируя впоследствии бежать в спокойную и цивилизованную Европу, кейс Портнова – очень серьезный звонок. Не спасет. Если нужно будет – достанут и там. Получат так, что потом вся Украина будет злорадствовать по соцсетям, сочиняя насмешливые стихи.

И, кстати, некоторые – как Анатолий Шарий или Алексей Арестович – задвигались сразу после подтверждения информации об убийстве Андрея Портнова. Очевидно, они как раз четко и однозначно поняли причины мадридского инцидента. И очень не хотят, чтобы следующим в этом "санкционном списке" (вы помните, как Портнов готовился составлять такие списки из украинских патриотов после поражения постмайданной власти на выборах 2019 года?) оказались именно они.