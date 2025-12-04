12:40  04 декабря
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
04 декабря 2025, 12:14

Эйфория Кремля или на чем держится логика Путина

04 декабря 2025, 12:14
В течение последнего месяца явно заметно, что Путин находится в эйфории, соразмерной с эйфорией января-февраля 2025 года, когда он все поставил на летнее наступление
В течение последнего месяца явно заметно, что Путин находится в эйфории, соразмерной с эйфорией января-февраля 2025 года, когда он все поставил на летнее наступление
Иллюстративное фото: из открытых источников
Вершиной этой эйфории стало двухчасовое опоздание к Виткоффу и Кушнеру. Но давайте обо всем по порядку.

Начать, наверное, нужно с того, что подтвердилась моя гипотеза: США действительно изменили стратегию переговоров. Логика теперь следующая: в Вашингтоне считают, что нужно проговорить все вопросы, кроме территорий. А потом, в финале можно давить на нас территориями. В Кремле это трактуют не только как затягивание времени, но и возможность отделить переговоры по Украине от экономических переговоров США – Китай.

Но вернемся к Путину и изменению его психологического состояния. Я считаю, что его уверенность (логическая часть) держится на четырех китах:

1. Украина не получит денег от ЕС под репарационный кредит, а значит, уже в марте у нас начнутся существенные финансовые проблемы, которые будут резко усугублять управленческий и политический кризис.

2. ⁠Путин понял: США не могут обрушить российскую экономику. А войдя в диалог с Москвой, они только усугубляют возможности для этого обвала.

3. ⁠ Китай не будет пока спешить с украинским вопросом. Китай играет в длинную, где нужна слабая Россия, которая не выиграет в этой войне и не станет частью игры США. Думаю, по этому поводу и приезжал Ван И в Москву.

4. ⁠Ситуация на фронте.

Это все создает у Путина иллюзию того, что еще немного, и он всех переиграет и вернется в великую геополитику. Ситуация сводится к формуле: он слаб, но вокруг него еще большие слабаки.

Главных минусов этой игры, по-моему два:

1. Путин мыслит очень короткими временными промежутками 3-6 месяцев (летнее наступление, зимнее наступление, если точнее).

2. ⁠Он явно не учитывает фактор Китая, еще не начавшего игру.

Есть еще третий – в России с середины 2027 года начнется реальный экономический кризис (не рецессия, а кризис, чтобы там нам не рассказывали Иноземцев и Алексашенко). Но это выходит за рамки временных планов Путина. И Украины тоже.

Китай Россия Украина США война переговоры Путин мирный план Трампа
 
