Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом

фото: bastion.tv

Начало недели в Украине стало настоящим землетрясением. И война здесь вообще ни причем. По крайней мере, прямой связи в этой истории нет (но, как мы поясним далее, может быть причастна – и цинична). Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к активным процессуальным действиям в направлении одного из самых известных персонажей украинской смеси бизнеса и политики – Тимура Миндича.

В частности, у него были проведены обыски. Конечно, самого Миндича по давней украинской традиции – которая, если и прерывалась на время, то по состоянию на сейчас успешно восстановлена – дома и вообще в Украине уже не было. По информации СМИ, он выехал за пределы страны (интересно, по какому формальному основанию?) за несколько часов до обысков, уведомленный одним из антикоррупционных топ-менеджеров. Медиа сообщают, что этим топ-менеджером мог быть первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк. Впрочем, эта деталь важна для самого господина Синюка – или того, кто действительно помог Тимуру Миндичу сбежать. На общую картину ситуации фамилия не влияет.

Миндичгейт и голосование в Раде

А общая картина смотрится следующим образом. Сразу отметим, что мы будем говорить не только о событиях этой недели, а в исторической перспективе. Итак, возвращаемся в июль текущего года и вспоминаем, как Верховная Рада – собственно, остатки монокоалиции и те фракции / депутатские группы, которые время от времени или даже системно сотрудничают с властью – проголосовала за законопроект №12414, который фактически уничтожал независимость НАБУ и САП, передавая их под контроль Генпрокуратуры, то есть (и все это понимали) действующей власти.

Почему важно упомянуть этот момент? Да потому, что в обнародованной части так называемых пленок Миндича, которые показывают, как работал схематоз в отечественной энергетике, в частности, в Энергоатоме, указано, что они были записаны в начале того месяца. То есть за неделю-две до соответствующего голосования парламента.

Что это может означать? Конечно, можно сказать, что все это только совпадение. Но в таких историях совпадений, как правило, не бывает. Поэтому будем придерживаться другой версии. Что на Банковой узнали о том, какие проблемы угрожают господину Миндичу, а значит, и им самим – и дали команду на Грушевского срочно (потому что вы помните, в каком ультратурборежиме был проведен этот процесс) уничтожить независимые антикоррупционные органы.

Попытка оказалась неудачной. И из-за реакции западных партнеров, и из-за "картоночного протеста" внутри самой Украины. Можно долго спорить, какой из факторов стал важнее, но это тоже второстепенная деталь – важно, что они сработали, и НАБУ и САП сохранили за собой неподконтрольность Офису президента.

Миндичгейт и молчание Зеленского

И теперь, в ноябре, последствия того поражения Банковой начали появляться, так сказать, в открытом доступе. Прошли обыски, фотографии с показательными артефактами – как доллары США в банковской упаковке банков, так и папки с логотипом "Служба безопасности президента Российской Федерации" – попали в сеть. Разгорелся более чем громкий скандал.

Завязан, конечно, на персоне самого Владимира Зеленского. По двум простым причинам. Во-первых, фигура Миндича, связанного с Зеленским с "квартальных" времен – вряд ли такая активная деятельность этого персонажа в стратегически важной области украинской экономики никак не касается его давнего партнера. Во-вторых, в квазиавторитарной структуре власти, где все завязано на одном, первом лице (отчитывающемуся правительству, хоть по закону не должно было этого делать; сообщающее о начале отопительного сезона, хоть по закону не имеет к этому никакого отношения – президент у нас отвечает за оборону и дипломатию, всем другим должен быть заботиться премьер), иначе просто и быть не может.

Поэтому весь день 10 ноября общественность ждала реакции на обыски НАБУ, бегство Миндича и вообще ситуацию вокруг "Энергоатома" и отечественной энергетики в целом – именно его президента страны. Реакция появилась только к вечеру – и была… Скажем так, была формальной. Зеленский сказал то, что только и мог сказать – "любые результативные действия против коррупции очень нужны, неотвратимость наказания нужна".

Считайте, что вообще не было сказано ничего. Ибо повторение банальности о необходимости борьбы с коррупцией (ею вообще можно начинать и заканчивать каждый день каденции) – это совсем не реакция на конкретный кейс, в причастности к которому подозревается и сам президент. Словом, Зеленскому нечего сказать о Миндичгейте. И это более чем красноречивое молчание.

Миндичгейт и западная помощь Украине

Что дальше? Чего ждать Украины во внешнеполитическом направлении? Разумеется, Россия и подконтрольные ей западные политики и медиа будут пытаться разогнать эту тему на все 100% – мол, Запад (мы) поддерживает Украину, тратит грубые деньги на ее экономику, бюджет, конкретно энергетику, а в итоге оказывается, что украинские власти эти деньги банально разворовывают. Так какой смысл в этой поддержке? (И дальше – от "если у вас (нас) фермеры в Айове в кризисе" до "лучше эти деньги на восстановление Газа / помощь Судану потратить".)

Да, к сожалению, все это будет. И Telegram-каналы, которые связывают с Банковой, как раз и начали разгонять тему "НАБУ работает на Россию, надо просто помолчать – и все будет хорошо" (самые примитивные проекты вообще докатились до такого смешного – "наверху все знают и контролируют, скоро здесь будет рай, как у шейхов", – которое даже на значительно тупее российское общество вряд ли подействует, что уж говорить об украинском).

Но здесь нужно понимать, что Миндичгейт – это только следствие. И вопрос о работе на руку врагу нужно говорить тем, кто создал схемы в Минэнерго, кто, как показали недавние обстрелы, не очень-то и занимался военными проблемами украинской энергетики (а всех собак повесили на Кудрицкого, потому что он чужой, не из системы), из-за которого все бравурные заявления и обещания превратились в тыквы.

А на западной поддержке Миндичгейт, по нашему мнению, не очень-то и скажется – если вообще будет хоть какой-нибудь фидбек. Причин здесь ровно две. Европейцы все равно понимают, что российская угроза для них – не эфемерна, а реальна. И разменивать свою безопасность на какого-то там Миндича – как минимум тупо. А Дональд Трамп, как мы знаем, склонился на антироссийскую сторону не из-за каких-то идеологических ценностей, а потому, что Владимир Путин насмехался над его мирными инициативами, а после встречи в Анкоридже выставил полным посмешищем. Так что в Белом доме Миндичгейт могут вообще не заметить.

Чего не скажешь о наших широтах. Вполне возможно, что именно история с операцией "Мидас" станет началом конца политической карьеры Владимира Зеленского. Впрочем, это будут его персональные проблемы – а вот у Украины, у отечественной энергетики, у украинского общества проблемы будут значительно большими, серьезными и масштабными. Впрочем, как сказал неоклассик, "вы сделали это вместе"...