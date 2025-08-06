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06 августа 2025, 14:04

Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30

06 августа 2025, 14:04
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FPV-дроны пограничников ювелирно залетели на вражеский склад

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Аэроразведка ГПСУ обнаружила на юге в одном из промышленных зданий "паркинг" российской техники.

Среди разного автохлама оккупантов наибольшее внимание привлекла пушка Д-30. Пограничники снарядили FPV-дроны, навели их на цель и беспрепятственно уничтожили вражеское огневое средство.

Напомним, ранее 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии "Хартия" показала уничтожение российского наземного роботизированного комплекса.

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Анастасия Радина
Остап Дроздов
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