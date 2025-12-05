Известный украинский актер рассказал, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве

Фото из открытых источников

Известный актер Андрей Исаенко рассказал, сколько его семья тратит на жизнь в столице. Он также признался, что задумался о бизнесе

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам звезды фильма "Киборги", он только недавно вернулся к довоенному уровню доходов. Минимально, говорит Андрей Исаенко, его семье в месяц нужно 1500 долларов. Дочь учится в школе на Березняках. Ежедневные затраты на себя у актера составляют около 500 гривен.

"Сейчас минимум 1500 долл., минимум на всех. Для комфортной жизни в Киеве, обеспечения ребенку всех кружков и себе жизни, так где-то так", - говорит актер.

Он также добавил, что пытается формировать некую финансовую подушку. Также задумался об инвестициях в собственное дело. По словам актера, он хочет развивать какой-нибудь бизнес, чтобы увеличить доходы.

