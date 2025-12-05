22:46  04 декабря
В Украине разработали "убийцу" вражеских дронов
18:16  04 декабря
Прокурорша из Харькова стала звездой OnlyFans
18:03  04 декабря
На новую дорогу в Буковель потратят около 7 млрд грн
UA | RU
UA | RU
05 декабря 2025, 01:50

Известный украинский актер рассказал, сколько ему нужно денег для жизни в Киеве

05 декабря 2025, 01:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известный актер Андрей Исаенко рассказал, сколько его семья тратит на жизнь в столице. Он также признался, что задумался о бизнесе

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам звезды фильма "Киборги", он только недавно вернулся к довоенному уровню доходов. Минимально, говорит Андрей Исаенко, его семье в месяц нужно 1500 долларов. Дочь учится в школе на Березняках. Ежедневные затраты на себя у актера составляют около 500 гривен.

"Сейчас минимум 1500 долл., минимум на всех. Для комфортной жизни в Киеве, обеспечения ребенку всех кружков и себе жизни, так где-то так", - говорит актер.

Он также добавил, что пытается формировать некую финансовую подушку. Также задумался об инвестициях в собственное дело. По словам актера, он хочет развивать какой-нибудь бизнес, чтобы увеличить доходы.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Пожелал жене успехов: лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично прокомментировал развод
04 декабря 2025, 10:00
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
03 декабря 2025, 01:50
Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях
03 декабря 2025, 01:30
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
"Когда-то для меня было 50/50 шоком": актриса Ирина Сопонару призналась о разнице менталитетов с мужем-британцем
05 декабря 2025, 00:50
Стоимость борщового набора: какими будут цены в Украине до конца года
04 декабря 2025, 23:50
Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине
04 декабря 2025, 23:09
В Украине разработали "убийцу" вражеских дронов
04 декабря 2025, 22:46
Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев
04 декабря 2025, 22:32
Зеленский рассказал, когда назначит нового главу Офиса президента
04 декабря 2025, 22:14
Вся мифология нынешней войны основывается на представлениях
04 декабря 2025, 21:52
Тысячи сбегают с фронта: у оккупантов проблемы с Запорожского фронта
04 декабря 2025, 21:10
Не учли помощь и завысили себестоимость: прокуратура Винницы вернула в бюджет 4,1 млн грн
04 декабря 2025, 21:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »