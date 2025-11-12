Суд взял под стражу Лесю Устименко по делу о хищении Энергоатома
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Леси Устименко, подозреваемую в причастности к масштабному хищению средств государственной компании Энергоатом
Об этом сообщила корреспондентка Суспільного из зала суда, передает RegioNews.
Устименко взят под стражу сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.
По данным следствия, подозреваемая могла быть привлечена к коррупционной схеме, связанной с заключением и исполнением контрактов Энергоатома. Остальные детали дела пока не разглашаются в интересах досудебного расследования.
Ранее суд также избрал меры пресечения другим фигурантам этого производства, в том числе должностным лицам энергетической сферы, подозреваемым в присвоении государственных средств.
Ранее Зеленский прокомментировал коррупционный скандал с министрами юстиции и энергетики и анонсировал очищение и перезагрузку украинских властей.