Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко, подозреваемого в причастности к коррупционным схемам при заключении контрактов государственной компании Энергоатом

Об этом сообщила корреспондентка Суспільного из зала суда, передает RegioNews.

Фурсенко взят под стражу до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.

По данным следствия, подозреваемый мог быть причастен к злоупотреблениям, связанным с закупками в энергетической сфере - коррупционных схем, которые уже назвали "пленками Миндича". Детали дела не разглашаются в интересах досудебного расследования.

Ранее в рамках этого производства суд избрал меры пресечения еще нескольким должностным лицам, в том числе бывшим и действующим руководителям подразделений Энергоатома.

В частности, Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 дней Лесю Устименко, подозреваемую в причастности к масштабному хищению средств Энергоатома, с возможностью залога в 25 миллионов гривен.

Также ВАКС избрал меру пресечения Игорю Миронюку — бывшему советнику эксминистра энергетики Германа Галущенко, подозреваемого в причастности к коррупционной схеме, связанной с контрактами государственной компании Энергоатом

Кроме того, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову, которого подозревают в причастности к масштабным коррупционным схемам в энергетической сфере.