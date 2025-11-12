Операция "Мидас": суд взял под стражу Игоря Фурсенка
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Игорю Фурсенко, подозреваемого в причастности к коррупционным схемам при заключении контрактов государственной компании Энергоатом
Об этом сообщила корреспондентка Суспільного из зала суда, передает RegioNews.
Фурсенко взят под стражу до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.
По данным следствия, подозреваемый мог быть причастен к злоупотреблениям, связанным с закупками в энергетической сфере - коррупционных схем, которые уже назвали "пленками Миндича". Детали дела не разглашаются в интересах досудебного расследования.
Ранее в рамках этого производства суд избрал меры пресечения еще нескольким должностным лицам, в том числе бывшим и действующим руководителям подразделений Энергоатома.
В частности, Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 дней Лесю Устименко, подозреваемую в причастности к масштабному хищению средств Энергоатома, с возможностью залога в 25 миллионов гривен.
Также ВАКС избрал меру пресечения Игорю Миронюку — бывшему советнику эксминистра энергетики Германа Галущенко, подозреваемого в причастности к коррупционной схеме, связанной с контрактами государственной компании Энергоатом
Кроме того, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову, которого подозревают в причастности к масштабным коррупционным схемам в энергетической сфере.