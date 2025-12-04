22:46  04 декабря
04 декабря 2025, 22:46

В Украине разработали "убийцу" вражеских дронов

фото: militarnyi.com
Компания AirNet разработала автоматический сеткомет с радаром, который можно устанавливать на дроны и позволяет захватывать вражеские беспилотные.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Милитарный".

Сеткомет весит менее одного килограмма, имеет модульную конструкцию и может устанавливаться на любые платформы. Активировать систему и управлять ее можно с пульта управления беспилотника, на котором она смонтирована.

Система работает по принципу "plug-and-play": оператору достаточно подключить питание и подняться на высоту выше пяти метров. После этого автоматически активируется поисковый радар, позволяющий определять движение дрона.

"Один выстрел сеткой стоит примерно 50 долларов, но может вывести из строя любой дрон с пропеллерами, включая большие модели БпЛА", – заверили разработчики.

Как сообщалось, Минобороны заказало 5 тысяч китайских дронов на 777 млн грн. Речь идет о модели Autel EVO Max 4T.

