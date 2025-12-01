12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 08:01

Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

01 декабря 2025, 08:01
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Фото: Офис Президента
Ноябрь, один из самых сложных месяцев в политическом календаре Украины, завершился отставкой главы Офиса Президента Андрея Ермака. Отставкой года, если не пятилетки, если говорить прямо. Отставкой, о которой можно и нужно сказать фразой из позапрошлой эпохи – "То, о чем так много говорили (и чего требовали), наконец-то свершилось".

Но – отставка руководителя президентской канцелярии – это не конец, а только начало истории. Истории, может быть, уже совсем другой, чем Украина 2020-2025. И об этой истории стоит поговорить поподробнее – с перспективами для Украины в целом и для ее президента в частности.

И начнем мы именно с наречия "возможно", не случайно использованного в предыдущем абзаце.

Формальность и фактическая ситуация

Ни для кого не секрет, что должность главы Офиса Президента Украины не имеет никакого отношения к формальной, конституционной системе власти в нашем государстве. Простой пример – если вы вспомните фамилию главы Администрации президента Петра Порошенко после его бизнес-партнера Бориса Ложкина, это будет означать очень глубокую вашу погруженность в политическую жизнь Украины того времени. Ибо этот человек не играл в отечественной политике никакой более-менее заметной роли.

Кстати, нынешняя оппозиция не зря педалировала по вопросу Ермака, в частности, и эту тему – что он залез на ту территорию, где ему делать нечего. Здесь можно вспомнить, скажем, легендарную фотографию из Ужгорода, где переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто вел не его украинский коллега (Дмитрий Кулеба, возглавлявший тогда МИД, скромно сидевший в уголке как секретарь или технический работник), а именно Ермак. Словом, глава ОП практически в стиле кучмовских времен занимался теми вещами, на которые по законам и Конституции не имел права.

Ужгород, январь 2024 року. Фото: Андрей Єрмак/Telegram

Но это одновременно означает и то, что его отставка как таковая тоже не имеет какого-то особого смысла. Нет, не во всех направлениях – ведь, скажем, делегацию Украины на переговорах гражданин Ермак представлять уже не сможет. Но кроме формальной есть и фактическая сторона вопроса. Вопрос не должностных полномочий (они ему и не требовались), а реального контроля за процессами или политиками.

И здесь стоит упомянуть, например, что нынешний премьер Юлию Свириденко прямо называли "человеком Ермака". Не "человеком главы ОП", а именно "человеком Ермака". К тому же Миндичгейт показал Украине, что дергать за ниточки даже и министров может человек, не имеющий вообще никаких формальных полномочий, даже таких, которые были у Андрея Ермака. Поэтому здесь возникает вопрос – сохранится ли это влияние (если оно действительно есть), сохранится ли вообще влияние уже бывшего руководителя президентской канцелярии на Свириденко или других чиновников. И на него пока однозначного ответа нет.

Зеленский должен стать Ермаком

Но вместе с тем фактическое влияние Ермака – одновременно было (и, возможно, до сих пор) основой нынешней зеленской Украины. Я далек от того, чтобы гиперболизировать роль господина Андрея, которую некоторые выводят в держательную конструкцию всей властной архитектуры. Здесь все же без формальных полномочий не обойтись – с только фактическими можно быть Миндичем, да, но не "сопрезидентом", как об Андрее Ермаке говорили злые языки. И все же вес этого персонажа был немаленьким. Прежде всего, для Владимира Зеленского.

Фото: ОП

Через некоторое время после отставки предыдущего главы ОП Андрея Богдана появилась информация о том, почему президент сменил одного Андрея на другого – и чем действующий на тот момент стал ему выгоднее. Если коротко – Богдан требовал от Зеленского быть президентом во всей полноте этого понятия, а Ермак сам занялся кучей работы, которой должен заниматься глава государства. (Здесь не обойтись с параллелями с властью другого выходца из Днепропетровщины – нет, не Леонида Кучмы, а глубже, Леонида Брежнева. Как известно, генеральный секретарь ЦК КПСС настолько не любил рутинную работу, что с легкостью сбросил ее на своего многолетнего соратника Константина Черненко. И тот, кстати, в итоге дожил до того момента, когда его назначили генсеком – так что пусть на год с хвостиком, но получил в свои руки главное управление Советским Союзом).

Очевидно, что фигуры, равной Андрею Ермаку, у Владимира Зеленского просто нет. Так или иначе – но президенту придется стать президентом, как этого от него требовал еще первый глава ОП. А это ему, может быть, не очень понравится. Потому что быть президентом воюющей страны – это давно уже не только (и не столько) выступать на разных площадках и срывать аплодисменты зала.

Кстати, слухи о возможном назначении на место Ермака "его человека" Свириденко довольно неплохо вписываются в эту идею. Это такой прокси-Ермак – мол, все останется так, как и было, просто логистическая цепочка увеличится на одно звено. Впрочем, кажется, эта идея так и осталась на уровне слухов.

Еще один неприятный для Зеленского момент в потере Ермака – это то, что глава ОП забирал на себя большое количество негатива, которое вообще было предназначено для президента. Это тоже, кстати, не новость – вспомните Виктора Медведчука во главе Администрации президента Леонида Кучмы. Нет, речь не о том, что Медведчук не был отрицательным персонажем – а о том, что Кучма на его фоне до сих пор многими вспоминается с положительными нотками в голосе, хотя совершенно очевидно, что все минусы, которыми отличилась его эпоха, были заслугой прежде всего именно президента, а не руководителя его канцелярии.

Теперь рейтинг Владимира Зеленского, который и так после Миндичгейта серьезно (возможно, неизлечимо) пострадал, будет испытывать еще более сильные "бомбардировки". К тому же, есть и "в-третьих", которое можно обозначить одним-единственным словом – поздно. Зеленский уволил Ермака слишком поздно, когда был уже вынужден сделать это. Обратите внимание, как отреагировали на этот указ главы государства даже представители оппозиции, которые традиционно вели себя корректно и хотя бы формально, но подчеркивали правильность тех или иных его действий. Это было слово "дожали", но отнюдь не "правильное решение президента". То есть – увольнение Ермака не станет плюсом для Зеленского. Вернее, станет плюсом не для Зеленского.

Кто выиграл от отставки Ермака

А для кого же? Ну конечно, не для Виктории Спартц, которая уже прокомментировала это событие так, будто от ее комментария что-то зависело или зависит. Прежде всего, увольнение Андрея Ермака является плюсом для украинской оппозиции. Причем сейчас речь идет не только о той оппозиции, о которой вы сейчас подумали – то есть "ЕС" и "Голос".

Это и та фактическая оппозиция Офиса Президента внутри парламентской фракции "Слуга народа". Именно фракции – потому что этой партии как таковой фактически не существует, и после завершения горячей фазы российско-украинской войны еще до первых послевоенных выборов эта вывеска исчезнет поистине как роса на солнце. А во фракции есть те, кому не нравилось влияние Ермака – и вот у них сейчас есть повод для радости.

Относительно возможности продолжения давления парламентской оппозиции вместе с "оппозицией внутри монокоалиции" на Банковую по поводу отставки нынешнего правительства и переформатирования коалиции с созданием нового Кабмина, национального единства (или скорее "национального спасения") – здесь ситуация неоднозначная. Да, Зеленский сейчас в слабой позиции, поэтому это давление будет логичным. Но он может и удержать правительство Свириденко, решив, что отставки Ермака хватит. И здесь возвращаясь к началу статьи, может повлиять уровень фактического влияния уже бывшего главы ОП на фракцию "Слуга народа".

Словом, отставка правительства пока не выглядит следующим шагом в нынешнем политическом кризисе (который, между прочим, до сих пор не завершился) – но при определенных условиях, в частности, на фоне возможных проблем с госбюджетом на 2026 год, может стать реальностью. Процент воплощения в жизнь этого шага не беремся вычислять.

А вот на внешнеполитическом направлении, несмотря на все те пугалки, которые разгоняют в Telegram те каналы, которые как раз и связывают с отставленным руководителем ОП – мол, без Ермака Украине конец – ничего особенного не произойдет. Потому что здесь и формальная сторона вопроса сыграет нам на руку ("ну уволил президент главу своего Офиса, и что? В США он не какой-то руководитель администрации Трампа, а целое правительство не работало из-за шатдауна – и ничего не произошло"), и слова президента Румынии Никушора Дана. Те же, что "Украине нужно помогать той, которая есть сейчас, потому что другой Украины, которая противостояла бы России, у нас нет".

Фото: Макс Левин

Есть Ермак в офисе на улице Банковой, нет его там – это не имеет никакого значения для российско-украинской войны, для безопасности Европы в конце концов. А те, кто будут разгонять эту тему – те либо работают на самого отставленного чиновника (речь о работающих на украинскую аудиторию), либо просто хотят использовать эту тему для своей антиукраинской деятельности (речь о тех, кто работает на европейскую или американскую аудиторию). Никаких реальных оснований для влияния отставки Андрея Ермака на войну или мирные переговоры – нет. И это главная, самая существенная суть всей внешнеполитической/военной части этой истории.

А за тем, кого и главное зачем назначит на место Ермака Зеленский – проследить стоит. И уже тогда делать выводы. Потому что сейчас президент поистине на развилке. И вряд ли он (как и кто-либо другой) знает, куда, в каком направлении сейчас двигаться.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента отставка должность последствия Банкова
