Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта

В последние дни Украина и мир обсуждают очередную мирную инициативу Соединенных Штатов Америки в российско-украинской войне. Вернее, "мирную инициативу Соединенных Штатов Америки" – да, в кавычках, будет правильнее и точнее. Потому что главный представитель этой страны, собственно, президент США до сих пор так и не прокомментировал этот план, заполнивший информационное пространство планеты.

Да, конечно, был комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, но кого интересует то, что скажет клерк – если нужен прямой язык самого главы этого самого Белого дома. Впрочем, комментарий Левитта мы тоже используем, но со временем.

Пока давайте рассмотрим этот "план", за которым стоит не столько Трамп, сколько главный неудачник 2025 года Стив Виткофф. И попытаемся вообразить его реалистичность с точки зрения обеих сторон российско-украинского конфликта.

Минусы для Украины

Конечно, по горячим следам этот план назвали капитуляцией Украины. В известной степени это так и есть. Как минимум в одной части театра военных действий – в Донецкой области. Потому что согласно этому плану весь Донбасс, то есть все две области Украины, Донецкая и Луганская, полностью отходят под фактический контроль России. Это обозвали некой буферной зоной, но под контролем именно агрессора, что уже само по себе не является никаким "буфером", согласитесь.

Но "фактический контроль России" означает, что украинская армия должна без боя сдать не только Покровск и Мирноград, но и Краматорск со Славянском. Вот это и есть – настоящая капитуляция. И для Украины, и для ее нынешней власти. Ведь очевидно, что после такого шага ни один второй срок Владимиру Зеленскому уже не будет светить ни при каких условиях.

Хотя бы потому, что его предшественник, принимая и первые и вторые Минские соглашения, никаких территорий без боя не сдавал. Тогда, в 2014 и 2015 годах, война останавливалась на линии фронта. Куда дошли/отошли – там и стоим. А сейчас Украина предлагает просто взять и отдать свою территорию. Спровоцировав при этом массовую миграцию. На такое украинские власти, если они хотя бы немного в сознании, не могут пойти при любых условиях.

Да и, спрашивается, зачем, если в нынешних условиях, да, тяжелых, непростых и кровавых, но эти территории Россия не может захватить. Да, война продолжается, гибнут люди, но Краматорск и Славянск остаются украинскими. "План США" остановит войну, перестанут гибнуть люди? А тут еще один очень интересный вопрос.

Отсутствие гарантий

Он, может, и остановит войну. Но где гарантии того, что Россия через месяц или год ее не восстановит? Где гарантии неповторения и непродолжения? Где тот ключевой механизм, который действительно остановит все возможные агрессивные намерения Кремля?

Формально – они в этом отношении есть. Но фактически – их не существует. Потому что, как они выписаны – возобновление санкций, повторный вылет России из Большой восьмерки – это никакие не гарантии. Это "Будапешт 2.0". Ок, возобновят санкции. Да они и сейчас есть. Остановило ли это Россию? Нет. Она продолжает вести войну в ситуации, когда ее собственная экономика уже не в кризисе, она уже в самой настоящей катастрофе. И это Путина не останавливает.

Почему же это должно остановить его тогда, через год-два? Особенно когда экономика оживет после снятия санкций и будет однозначно в лучшем виде, чем в ноябре-октябре 2025-го (не говоря уже о январе-феврале 2026-го)? Потому что Трамп или Виткофф так хотят или так видят? Ну, тогда, конечно.

А если серьезно, то единственной реальной гарантией были бы войска НАТО или США в этой же буферной зоне. Однако войск НАТО (как и НАТО в целом) на территории Украины в этом соглашении нет. Значит, и никаких реальных гарантий безопасности в ней – нет.

На этом с украинской стороны на плане США можно ставить точку. Кэролайн Левитт, с которой мы начинали эту статью, заявила, мол, оба участника конфликта получат больше, чем отдадут. Как мы видим, по отношению к Украине это утверждение уже лживо, потому что, отдав незавоеванную Россией часть Донбасса, мы не получим ничего. Кроме денег, которые никак не защитят нас от повторной агрессии Кремля.

Поражения Путина

Но и с российской стороной все не так радужно, как кажется на первый взгляд. Для начала обратим внимание на две частично захваченные агрессором области Украины, война на территории которых пришла только в 2022 году. Это Запорожская и Херсонская области.

"План США" здесь как раз предлагает остановиться на линии фронта. То есть – Кремль должен признать, что Запорожье и Херсон, административные центры Запорожской и Херсонской областей, не таковы. Помните заявления 2022-го, что "Россия в Херсоне навсегда"? А кто это говорил? Правильно, и Владимир Путин тоже. Так что фактически ему предлагается признать свое локальное, но поражение.

Но есть и глобальное поражение – это признание суверенного и независимого от Кремля Украины. Да, во внеблоковом статусе, да, с фактической потерей территорий. Но – будем честными, Путину нужен не Покровск, Мирноград, Краматорск или Запорожье. Путину нужна вся Украина. Это ясно и очевидно всем, кроме Стива Виткоффа, у которого даже генетическая память предков отключилась, испугавшись его бездарности. (Виткофф, то есть Витьков, напомним – потомок евреев, бежавших из Российской империи. Как думаете, от какой жизни они убегали аж за океан? Так вот и оно, что от того, которое в западные языки зашло без перевода, простым и страшным словом pogrom).

А это соглашение фактически требует от Путина удовлетвориться даже не половиной, даже не четвертью Украины (причем если говорить не о территориях, а о людях, то все значительно хуже, потому что даже те, кто, в принципе, пророссийские украинцы, бегут почему-то на Галицию, а не в Россию; мой папа на днях встретил такую бывшую мариупольчанку в супермаркете у себя на районе). А каким-то огрызком, непригодным ни к чему – усилиями самой России непригодным, между прочим, но это уже вопрос номер шестнадцать, по крайней мере, для самого Кремля.

Фактически единственным реальным плюсом для Путина здесь есть возможность передышки. Но эта остановка в то же время является серьезным минусом, потому что такая "победа" только усилит антипутинские настроения, причем с обеих сторон, как ультранационалистической, так и либеральной. И неизвестно, не обернется ли все такой внутрироссийской турбулентностью, по сравнению с какой санкции окажутся детской игрой у панаса.

Словом, и России такое соглашение не выгодно. Возможно, несколько выгоднее Украины, но в целом это ситуация "анти-Левитт" – то есть на самом деле обе стороны конфликта больше теряют, чем получают. Вывод? Он прост. Политике, особенно таковой, нужно учиться годами, десятилетиями. А не думать, что я сейчас придумаю какой-то невероятно хитрый план – и все на него купятся.

Кстати, посмотрите на Ближний Восток, спецпредставителем из которого формально является тот же Виткофф. Очень там, в Газе, сработал американский план? Но он остановился уже на 2 (втором) пункте – разоружение ХАМАСа. Вот вам и показатель геополитической зрелости нынешней американской власти, которая создает планы, которые никому не нужны и не воплощаются в жизнь. А Стив Виткофф, по большому счету, должен исчезнуть в позорной безвести бытия – такой провальной и несчастной выглядит его миротворческая деятельность, где бы он за нее не брался.