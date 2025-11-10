08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
09:59  10 ноября
Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
10 ноября 2025, 09:33

Тимур Миндич покинул Украину за несколько часов до обыска НАБУ – УП

10 ноября 2025, 09:33
Фото: из открытых источников
Читайте також
Бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95", соратник президента Владимира Зеленского, Тимур Миндич покинул территорию Украины 10 ноября – за несколько часов до обыска детективов НАБУ

Об этом сообщают источники "Украинской правды", передает RegioNews.

По словам собеседников издания: "Миндич скрылся из страны ночью, за несколько часов до обысков".

Как известно, ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что детективы НАБУ пришли в Миндич с обысками. Кроме того, бизнесмен может стать фигурантом расследования американского ФБР, предположительно касающегося отмывания средств.

Напомним, в июле СМИ со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах сообщала, что НАБУ и САП готовят подозрение Тимуру Миндичу.

Именно с этим источник связывал активное противодействие антикоррупционным органам со стороны президента, что спровоцировало громкий общественный резонанс и протесты в Киеве.

22 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы – НАБУ и САП – генеральному прокурору.

Читайте также: ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Украина обыск НАБУ расследование выезд за границу Тимур Миндич друг президента
