04 декабря 2025, 18:03

На новую дорогу в Буковель потратят около 7 млрд грн

04 декабря 2025, 18:03
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В горнолыжный курорт «Буковель» можно будет добраться с северо-западной стороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Prozorro.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проектной документации для строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница, где находится популярный курорт "Буковель".

Речь идет о новой дороге в Карпатах протяженностью более 28 км и ориентировочной стоимостью 6,57 млрд грн.

Новая дорога позволит сократить путь к курорту благодаря новому заезду с северо-западной стороны.

Как сообщалось, в конце ноября правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле на Прикарпатье. Ущерб от незаконного попадания земли в частные руки превышает 20 млн грн.

