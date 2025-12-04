На новую дорогу в Буковель потратят около 7 млрд грн

иллюстративное фото: из открытых источников

В горнолыжный курорт «Буковель» можно будет добраться с северо-западной стороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Prozorro.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области объявила тендер на разработку проектной документации для строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница, где находится популярный курорт "Буковель".

Речь идет о новой дороге в Карпатах протяженностью более 28 км и ориентировочной стоимостью 6,57 млрд грн.

Новая дорога позволит сократить путь к курорту благодаря новому заезду с северо-западной стороны.

Как сообщалось, в конце ноября правоохранители сообщили подозрение лицам, незаконно завладевшим землями в Буковеле на Прикарпатье. Ущерб от незаконного попадания земли в частные руки превышает 20 млн грн.